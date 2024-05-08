И погуляли, и поработали: в омском дендросаду прошла масштабная уборка

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Участниками «ЭКО-десанта» стали добровольцы центра «Сибирский характер», неравнодушные горожане и корпоративные волонтеры СБЕРа, РЖД и завода «Полиом». Их, кстати, было большинство, ведь сотрудники предприятий и организаций выходили на уборку целыми семьями.
В общей сложности больше 250 омичей приводили в порядок территорию Дендросада, который занимает 18 гектаров. Всю площадку поделили между командами волонтеров, к которым прикрепили кураторов — сотрудников Дендрологического сада. Уборку совместили с соревнованиями: самым активным участникам субботника полагались экопризы, поэтому каждый старался убрать как можно большую территорию в отведенное время.
«Оказалось, что организаторы придумали для нас игру, — рассказывает участница субботника Замира Мурзина. Она работает на заводе „Полиом“ и пришла на субботник вместе с сыном Давидом, чтобы поддержать корпоративную команду предприятия. — По всему саду были спрятаны карточки с вопросами, на которые было нужно было дать правильный ответ и, что немаловажно, сделать это первыми. Давид справился с заданием и получил замечательный приз».
За 4 часа работы эковолонтеры собрали 1400 мешков палой листы, убрали мусор и обновили краску на фонарных столбах. Как сообщила Инна Гречина, заведующая сектором по развитию особо охраняемых природных территорий Управления по охране животного мира, все органические отходы будут направлены на компостирование и вернутся в экологический цикл через некоторое время.
«Сам по себе сад — это памятник природы, но при этом он имеет рукотворное происхождение. Здесь много газонов, аллей, которые осенью засыпает листвой. Чтобы вернуть этому месту опрятный вид, нам нужны сотни рук. И благодаря волонтерам они у нас есть. Очень скоро дендропарк откроет двери всем омичам после зимы и будет радовать их своей красотой и уникальной коллекцией — наследием Герберта Гензе».
В этом году «Эко-Десант» прошел при поддержке завода «Полиом». Генеральный директор предприятия Павел Евдокимов ответил на важный вопрос, почему предприятия поддерживают такие инициативы:
«Корпоративные волонтеры „Полиома“ ежегодно принимают участие в городских и региональных мероприятиях по благоустройству территорий — уборке общественных пространств, озеленении. В этом году коллектив помог привести в порядок Дендрологический сад. Экособытия приносят пользу не только городу, но и коллективу — это отличный способ объединить усилия за пределами промышленной площадки и почувствовать себя крепкой командой».
Уборкой дело не ограничилось. Всем эковолонтерам устроили экскурсию и показали, как перерабатывает вторичное полимерное сырье. Также для участников движения организовали мастер-классы по рисованию и туризму. Ну и конечно, кто хорошо работал, тот ест с хорошим аппетитом! Для всех участников организаторы подготовили угощение из настоящей полевой кухни.
Дендрологический сад готов к летнему сезону!