И погуляли, и поработали: в омском дендросаду прошла масштабная уборка

Уборкой дело не ограничилось. Всем эковолонтерам устроили экскурсию и показали, как перерабатывает вторичное полимерное сырье. Также для участников движения организовали мастер-классы по рисованию и туризму. Ну и конечно, кто хорошо работал, тот ест с хорошим аппетитом! Для всех участников организаторы подготовили угощение из настоящей полевой кухни.