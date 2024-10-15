Распаковка культуры Татарстана: в Омске стартовала «распродажа» билетов в Казань

Posted 15 октября, 08:20
Published 15 октября, 08:20
Modified 15 октября, 08:22
Updated 15 октября, 08:22
С октября этого года авиакомпания Nordwind Airlines запускает продажу билетов по более выгодным ценам на маршруте Омск — Казань — Омск. Теперь путешественники смогут ознакомиться с культурой столицы Татарстана, не превышая свой бюджет.
Вылеты из Омска состоятся дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям в 7:30 утра.
Что касается цен, то по субсидированному тарифу стоимость билета в одну сторону с учетом багажа составит всего от 4 200 рублей.
Напомним, что 15 октября в омском аэропорту несколько самолетов вылетели с задержками. Возможной причиной этого являются погодные условия в столице, где наблюдается снежная и прохладная погода.