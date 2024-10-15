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Posted 15 октября, 08:20

Published 15 октября, 08:20

Modified 15 октября, 08:22

Updated 15 октября, 08:22

В Омске снизились цены на авиабилеты до Казани

Распаковка культуры Татарстана: в Омске стартовала «распродажа» билетов в Казань

15 октября 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney

В Омске снизились цены на авиабилеты до Казани

С октября Nordwind Airlines предлагает путешественникам из Омска возможность посетить Казань по сниженным ценам: авиабилеты на рейсы Омск-Казань будут стоить от 4 200 рублей.

С октября этого года авиакомпания Nordwind Airlines запускает продажу билетов по более выгодным ценам на маршруте Омск — Казань — Омск. Теперь путешественники смогут ознакомиться с культурой столицы Татарстана, не превышая свой бюджет.

Вылеты из Омска состоятся дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям в 7:30 утра.

Что касается цен, то по субсидированному тарифу стоимость билета в одну сторону с учетом багажа составит всего от 4 200 рублей.

Напомним, что 15 октября в омском аэропорту несколько самолетов вылетели с задержками. Возможной причиной этого являются погодные условия в столице, где наблюдается снежная и прохладная погода.

Сразу несколько задержек. Самолеты из Омска в Москву вылетают с опозданиями
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#Екатерина Тараленко#Самолет#Омск#Омская область#Цены#Билеты#Новости#Распродажа#Казань#Авиакомпания#Вылет#Татарстан
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