До пяти часов ожидания. Из-за тумана в омском аэропорту задержали восемь рейсов

Так, борт из Санкт-Петербурга совершил посадку в новосибирском Толмачево, правда, на 4,5 часа позже расписания. Вместо Омска в Тюмени сядет самолет, вылетевший утром из московского Шереметьево. С опозданием в несколько часов вылетели еще два рейса из Москвы: ожидается, что в Омск они прибудут в районе 11 часов.