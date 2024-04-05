До пяти часов ожидания. Из-за тумана в омском аэропорту задержали восемь рейсов

Posted 5 апреля, 03:11
Published 5 апреля, 03:11
Modified 5 апреля, 03:15
Updated 5 апреля, 03:15
Сегодня, 5 апреля, на Омск опустился туман. Из-за этого в омском аэропорту не смогли приземлиться несколько самолетов, а из нашего города задержали вылет восьми рейсов.
Так, борт из Санкт-Петербурга совершил посадку в новосибирском Толмачево, правда, на 4,5 часа позже расписания. Вместо Омска в Тюмени сядет самолет, вылетевший утром из московского Шереметьево. С опозданием в несколько часов вылетели еще два рейса из Москвы: ожидается, что в Омск они прибудут в районе 11 часов.
Из Омска на час позже вылетит самолет в Новосибирск. Пять рейсов в Москву отправятся с задержкой от 45 минут до 5 часов. Такая же участь постигла два воздушных судна, которые должны были вылететь в Санкт-Петербург.
Отметим, что синоптики Обь-Иртышского УГМС также прогнозируют туман и на завтра. Так что в субботу стоит ожидать повторения ситуации с задержкой вылетов в аэропорту.