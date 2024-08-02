Омичи пять часов сидят в аэропорту в ожидании рейса в Минводы

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Сегодня ранним утром, 2 августа, в 5:00 утра должен был вылететь самолет из Омского аэропорта в Минеральные воды. Тем не менее, рейс неоднократно переносили.
По свежим данным, вылет в курортный город запланирован на 10.10 часов. Пассажиры находятся в ожидании уже почти пять часов.
Также задерживается и рейс до Екатеринбурга. Вылет, запланированный в Кольцово в 16:05, переносится на 18:20.
Напомним, несколько дней назад над Омском заметили пассажирские самолеты, которые не смогли вовремя приземлиться в Новосибирске. Экстренную посадку пришлось совершить из-за непогоды.