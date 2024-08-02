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Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

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Омичи пять часов сидят в аэропорту в ожидании рейса в Минводы

2 августа 2024, 03:49
Фото: 1MI
Иллюстрация
Рейс в Минеральные воды серьезно задержали по неизвестным причинам. Сейчас самолет все еще ожидает вылета.

Сегодня ранним утром, 2 августа, в 5:00 утра должен был вылететь самолет из Омского аэропорта в Минеральные воды. Тем не менее, рейс неоднократно переносили.

По свежим данным, вылет в курортный город запланирован на 10.10 часов. Пассажиры находятся в ожидании уже почти пять часов.

Также задерживается и рейс до Екатеринбурга. Вылет, запланированный в Кольцово в 16:05, переносится на 18:20.

Информация о задержках рейсовИнформация о задержках рейсов
Информация о задержках рейсовИнформация о задержках рейсов
Информация о задержках рейсов
Фото: Омский аэропорт

Напомним, несколько дней назад над Омском заметили пассажирские самолеты, которые не смогли вовремя приземлиться в Новосибирске. Экстренную посадку пришлось совершить из-за непогоды.

Самолеты, летевшие в новосибирский аэропорт, экстренно приземлились в Омске
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#Общество#Самолет#Омск#Аэропорт#Пассажиры#Новости#Задержка#Рейс#Омский аэропорт#Вылет
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