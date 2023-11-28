В Омской области ищут перевозчика на вертолете для транспортировки пациентов

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В Омской области ищут подрядчика, который в 2024 году займется авиаперевозкой медиков и пациентов. Заказчиком выступает территориальный центр медицины катастроф. Начальная цена контракта составляет 131 068 300 рублей, заявки принимают до 6 декабря.
В сопроводительной документации говорится, что вертолет должен быть готов к вылету в течение 30 минут в тепловое время года и в течение часа в холодное время, когда такая необходимость возникнет. Базироваться воздушное судно будет в городе Тара на территории местной ЦРБ.
В вертолете должно быть не менее 8 мест для медперсонала и сопровождающих и 2 места для лежачих больных.