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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:15

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В Омской области ищут перевозчика на вертолете для транспортировки пациентов

28 ноября 2023, 05:13
Фото: 1MI
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На эти цели готовы выделит 131 млн рублей. Воздушное судно будет базироваться в Таре.

В Омской области ищут подрядчика, который в 2024 году займется авиаперевозкой медиков и пациентов. Заказчиком выступает территориальный центр медицины катастроф. Начальная цена контракта составляет 131 068 300 рублей, заявки принимают до 6 декабря.

В сопроводительной документации говорится, что вертолет должен быть готов к вылету в течение 30 минут в тепловое время года и в течение часа в холодное время, когда такая необходимость возникнет. Базироваться воздушное судно будет в городе Тара на территории местной ЦРБ.

В вертолете должно быть не менее 8 мест для медперсонала и сопровождающих и 2 места для лежачих больных.

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#Здоровье#Омская область#Подрядчик#Вертолет#Пациенты#Медики#Вылет#Евгений Игишев#ЦРБ
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