Техническая неисправность. В Омском аэропорту рейс в Сургут задержали на 15 часов

Самолеты из Омского аэропорта сегодня снова вылетали с задержками. Рейс, который должен был отправиться в Сургут еще в понедельник, 23 сентября в 16:25, вылетел только на следующий день в 7:23 утра. Это означало, что путешественники столкнулись с задержкой почти в 15 часов.