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Posted 24 сентября, 05:51

Published 24 сентября, 05:51

Modified 24 сентября, 05:53

Updated 24 сентября, 05:53

Пассажиры в омском аэропорту застряли в ожидании рейсов

Техническая неисправность. В Омском аэропорту рейс в Сургут задержали на 15 часов

24 сентября 2024, 05:51
Фото: gorod55.ru

Пассажиры в омском аэропорту застряли в ожидании рейсов

Пассажиры Омского аэропорта стали заложниками неплановых задержек рейсов. Рейс в Сургут, который должен был вылететь 23 сентября, задержали на 15 часов.

Самолеты из Омского аэропорта сегодня снова вылетали с задержками. Рейс, который должен был отправиться в Сургут еще в понедельник, 23 сентября в 16:25, вылетел только на следующий день в 7:23 утра. Это означало, что путешественники столкнулись с задержкой почти в 15 часов.

Причиной столь значительного отклонения от графика стали технические проблемы, возникшие у авиакомпании ЮТэйр, ответственной за выполнение данного рейса.

Однако это был не единственный случай задержки рейсов в тот день. Авиакомпания также отложила вылет в Нижневартовск. Изначально запланированный на 14:40, рейс был перенесен на 16:35, что добавило ещё почти два часа ожидания для пассажиров.

Как ранее сообщал Город55 из-за непогоды в омском аэропорту были задержаны рейсы, время ожидания которых достигало шести часов.

Задержка на шесть часов. Из омского аэропорта самолеты вылетают с большими опозданиям
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#Екатерина Тараленко#Омск#Аэропорт#Пассажиры#Новости#Задержка#Рейс#Авиакомпания#Вылет#График#Сургут#Неполадки#Перевозчик
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