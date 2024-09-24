Техническая неисправность. В Омском аэропорту рейс в Сургут задержали на 15 часов

Posted 24 сентября, 05:51
Published 24 сентября, 05:51
Modified 24 сентября, 05:53
Updated 24 сентября, 05:53
Самолеты из Омского аэропорта сегодня снова вылетали с задержками. Рейс, который должен был отправиться в Сургут еще в понедельник, 23 сентября в 16:25, вылетел только на следующий день в 7:23 утра. Это означало, что путешественники столкнулись с задержкой почти в 15 часов.
Причиной столь значительного отклонения от графика стали технические проблемы, возникшие у авиакомпании ЮТэйр, ответственной за выполнение данного рейса.
Однако это был не единственный случай задержки рейсов в тот день. Авиакомпания также отложила вылет в Нижневартовск. Изначально запланированный на 14:40, рейс был перенесен на 16:35, что добавило ещё почти два часа ожидания для пассажиров.
Как ранее сообщал Город55 из-за непогоды в омском аэропорту были задержаны рейсы, время ожидания которых достигало шести часов.