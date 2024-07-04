В омском аэропорту объяснили, почему задерживаются рейсы из Омска в Сочи

Например, сегодня рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Сочи прибыл с задержкой в два часа — вместо запланированного времени вылета 05:40, самолет приземлился в 07:52. Рейс из Астаны также задерживается. Это значит, что он вылетит и из Омска с опозданием.