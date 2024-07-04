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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

иллюстрация

В омском аэропорту объяснили, почему задерживаются рейсы из Омска в Сочи

4 июля 2024, 06:55
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омский аэропорт объяснил задержку рейсов из Омска в Сочи

Обычно задержка рейса происходит из-за того, что самолет прибывает позже запланированного времени.

В омском аэропорту объяснили, почему так часто задерживаются рейсы. Как правило, причина задержки — это позднее прибытие самолета. То есть если рейс задерживается при прибытии, то он также задержится и при отправлении.

Например, сегодня рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Сочи прибыл с задержкой в два часа — вместо запланированного времени вылета 05:40, самолет приземлился в 07:52. Рейс из Астаны также задерживается. Это значит, что он вылетит и из Омска с опозданием.

Напомним, что накануне омичи прождали сразу несколько рейсов в Сочи. При этом один из рейсов отложили сразу на семь часов. Помимо этого, был задержан вылет в Якутск и Москву. Проблемы с вылетом возникли у компаний «Якутия» (Омск-Сочи, Омск-Якутск) и «Уральских авиалиний» (Омск-Сочи, Омск-Москва).

Только ждать. В Омске на несколько часов задержали сразу несколько рейсов в Сочи
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