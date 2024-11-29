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Posted 29 ноября, 10:35

Published 29 ноября, 10:35

Modified 29 ноября, 10:42

Updated 29 ноября, 10:42

В омском аэропорту случились массовые задержки рейсов

Авиационный хаос: как омский аэропорт оказался в плену массовых задержек

29 ноября 2024, 10:35
Фото: gorod55.ru.

В омском аэропорту случились массовые задержки рейсов

Произошли задержки многих рейсов, затронувшие как международные, так и внутренние направления.

В омском аэропорту наблюдаются значительные задержки рейсов. Одним из таких стал рейс авиакомпании «Азур эйр», который должен был отправиться в город Хургада. Первоначально вылет запланировали на 1:30 ночи однако его время перенесли на 8:19.

Фото: Скриншот с сайта «Омский аэропорт»

Кроме того, в этот же день задержали и другие рейсы таких авиакомпаний как «Аэрофлот», «Победа» и S7. Однако не все столкнулись с такими серьезными проблемами. Например, рейс компании «Ред Вингс», который направлялся в Екатеринбург, оказался в более благоприятной ситуации. По данным онлайн табло, его задержка составила всего 6 минут.

Отметим, что задержки связаны с погодными условиями или поздним прибытием самолета.

Напомним, что ранее из-за резкого похолодания образовалась наледь на проводах троллейбусной сети, что временно ограничило движение многих троллейбусов.

Замерзшие провода парализовали движение троллейбусов в Омске
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