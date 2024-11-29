Авиационный хаос: как омский аэропорт оказался в плену массовых задержек

Кроме того, в этот же день задержали и другие рейсы таких авиакомпаний как «Аэрофлот», «Победа» и S7. Однако не все столкнулись с такими серьезными проблемами. Например, рейс компании «Ред Вингс», который направлялся в Екатеринбург, оказался в более благоприятной ситуации. По данным онлайн табло, его задержка составила всего 6 минут.