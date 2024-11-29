Авиационный хаос: как омский аэропорт оказался в плену массовых задержек

Posted 29 ноября, 10:35
Published 29 ноября, 10:35
Modified 29 ноября, 10:42
Updated 29 ноября, 10:42
В омском аэропорту наблюдаются значительные задержки рейсов. Одним из таких стал рейс авиакомпании «Азур эйр», который должен был отправиться в город Хургада. Первоначально вылет запланировали на 1:30 ночи однако его время перенесли на 8:19.
Кроме того, в этот же день задержали и другие рейсы таких авиакомпаний как «Аэрофлот», «Победа» и S7. Однако не все столкнулись с такими серьезными проблемами. Например, рейс компании «Ред Вингс», который направлялся в Екатеринбург, оказался в более благоприятной ситуации. По данным онлайн табло, его задержка составила всего 6 минут.
Отметим, что задержки связаны с погодными условиями или поздним прибытием самолета.
Напомним, что ранее из-за резкого похолодания образовалась наледь на проводах троллейбусной сети, что временно ограничило движение многих троллейбусов.