В Омск вылетел запасной самолет, чтобы отправить пассажиров в Сочи

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В омском аэропорту ждут запасной самолет, чтобы отправить пассажиров в Сочи. Из-за авиаинцидента с бортом Сочи-Омск, который совершил экстренную посадку на грунт в Новосибирской области, обратный рейс задержали на несколько часов.
Самолет должен был покинуть воздушную гавань в 08:55. Сейчас временем вылета значится 13:50.
«На данный момент ожидается прибытие резервного борта, уже вылетел из Екатеринбурга. По его прибытии будет выпущен рейс из Омска в Сочи», — сообщили Городу55 в омском аэропорту.
Ранее стало известно, что экипаж самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» планируют представить к государственным наградам.