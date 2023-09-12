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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 06:42

В Омск вылетел запасной самолет, чтобы отправить пассажиров в Сочи

В Омск вылетел запасной самолет, чтобы отправить пассажиров в Сочи

12 сентября 2023, 06:40
Фото: Город55
Резервный борт прибудет в аэропорт имени Карбышева из Екатеринбурга.

В омском аэропорту ждут запасной самолет, чтобы отправить пассажиров в Сочи. Из-за авиаинцидента с бортом Сочи-Омск, который совершил экстренную посадку на грунт в Новосибирской области, обратный рейс задержали на несколько часов.

Самолет должен был покинуть воздушную гавань в 08:55. Сейчас временем вылета значится 13:50.

«На данный момент ожидается прибытие резервного борта, уже вылетел из Екатеринбурга. По его прибытии будет выпущен рейс из Омска в Сочи», — сообщили Городу55 в омском аэропорту.

Ранее стало известно, что экипаж самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» планируют представить к государственным наградам.

Экипаж рейса Сочи-Омск планируют представить к государственным наградам
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#Происшествия#Сочи#Омск#Аэропорт#Пассажиры#Задержка#Екатеринбург#Рейс#Новосибирская область#Борт#Вылет#Евгений Игишев#Грунт#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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