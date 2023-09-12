В Омск вылетел запасной самолет, чтобы отправить пассажиров в Сочи

В омском аэропорту ждут запасной самолет, чтобы отправить пассажиров в Сочи. Из-за авиаинцидента с бортом Сочи-Омск, который совершил экстренную посадку на грунт в Новосибирской области, обратный рейс задержали на несколько часов.