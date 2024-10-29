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Posted 29 октября, 06:12

Published 29 октября, 06:12

Modified 29 октября, 06:20

Updated 29 октября, 06:20

Омский аэропорт показал, как обрабатывают самолеты перед вылетом от льда и снега

Обдают мощной струей. Омский аэропорт показал, как обрабатывают самолеты

29 октября 2024, 06:12
Фото: Омский аэропорт.

Омский аэропорт показал, как обрабатывают самолеты перед вылетом от льда и снега

Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность пассажиров во время полета.

Омский аэропорт опубликовал интересные кадры с перрона, где можно посмотреть, как именно проходит обработка специальной противообледенительной жидкостью. Сначала оператор деайсера (сотрудник инженерно-авиационной службы) с помощью горячей противообледенительной жидкости первого типа удаляет с поверхностей самолета обледенение.

Видео: Омский аэропорт.

В случае осадков в виде снега, дождя, града и инея, а также их вероятности, дополнительно производится защита самолета с применением жидкости типа четыре. На кадрах видно, как это происходит.

Фото: Пресс-служба омского аэропорта

Самолеты обрабатывают прямо перед полетом, когда пассажиры уже сидят внутри в ожидании рейса.

Как уже писал Город55, сегодня из-за непогоды в аэропорту задержались несколько рейсов. Сотрудники обрабатывали самолеты перед полетом, поэтому время вылета немного изменилось.

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