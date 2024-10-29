Обдают мощной струей. Омский аэропорт показал, как обрабатывают самолеты

Posted 29 октября, 06:12
Published 29 октября, 06:12
Modified 29 октября, 06:20
Updated 29 октября, 06:20
Омский аэропорт опубликовал интересные кадры с перрона, где можно посмотреть, как именно проходит обработка специальной противообледенительной жидкостью. Сначала оператор деайсера (сотрудник инженерно-авиационной службы) с помощью горячей противообледенительной жидкости первого типа удаляет с поверхностей самолета обледенение.
В случае осадков в виде снега, дождя, града и инея, а также их вероятности, дополнительно производится защита самолета с применением жидкости типа четыре. На кадрах видно, как это происходит.
Самолеты обрабатывают прямо перед полетом, когда пассажиры уже сидят внутри в ожидании рейса.
Как уже писал Город55, сегодня из-за непогоды в аэропорту задержались несколько рейсов. Сотрудники обрабатывали самолеты перед полетом, поэтому время вылета немного изменилось.