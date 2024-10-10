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Октябрь
«Место, куда лучше не попадать». История самой известной омской колонии ИК-6
10 октября, 05:29
Рейтинг колоний, приближение зимы и подорожание газа. Омск сегодня
9 октября, 15:19
«Не дай бог никому там побывать»: рейтинг исправительных колоний Омской области
9 октября, 03:53
Апрель
В обход правил. Сотрудника омской миграционной службы обвинили во взяточничестве
28 апреля, 03:35
11 лет особого режима. Омского криминального «авторитета» отправили за решетку
26 апреля, 10:12
Март
В Омской области помиловали женщину, совершившую преступление по неосторожности
Всего ходатайств было пять, в их рассмотрении принимала участие уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова.
20 марта, 09:18
Январь
«В неизвестном направлении». Политика Владимира Кара-Мурзу* перевели из омской ИК-6
30 января, 11:32
Вынесут приговор. Омичке грозит до двух лет тюрьмы за сбитого пешехода
Уголовное дело, которое возбудили в отношении омички, направили в суд, сообщили в региональной прокуратуре.
26 января, 06:30
Ноябрь 2023
Сохраняйте спокойствие. Для омских заключенных проведут антитеррористическое учение
Его главная цель — повысить навыки руководства в моменты угрозы.
15 ноября 2023, 11:08

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