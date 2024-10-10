«Место, куда лучше не попадать». История самой известной омской колонии ИК-6

Posted 10 октября, 05:29
Published 10 октября, 05:29
Modified 10 октября, 05:31
Updated 10 октября, 05:31
Город55 продолжает обзор учреждений исправительной системы в Омской области. В первой части мы рассказали о СИЗО-1, исправительных колониях ИК-3, ИК-4 и ИК-9. Сегодня речь пойдет об ИК-6, или в простонародье «шестерке». Эта колония, можно сказать, является «визитной карточкой» города. Разглядеть учреждение с церковным куполом можно детально с виадука на пересечении улиц 10 лет Октября и 3-й Разъезд.
«Шестерка» была образована в 1943 году на базе гаража ОмЛага. Оборудование в учреждение передали из колонии № 2. До конца Великой Отечественной войны ИК-6 выпускала спецтару под мины и снаряды, а после переключилась на мирную продукцию. Там производились замки, кровати, запчасти для сельскохозяйственной техники.
В 70-х годах старые деревянные бараки заменили кирпичными корпусами. В колонии появилась школа рабочей молодежи и клуб на 700 мест.
Сейчас в ИК-6 работают 20 производственных площадок. Перечень выпускаемых изделий обширный: обувь, одежда, мебель, нарды, шкатулки, профнастил, сейфы, металлические шкафы, сувенирное оружие, пластиковые окна, мыло, хлебобулочные изделия, сосиски.
Осужденные могут получить образование, находясь в колонии. Помимо вечерней школы, в ИК-6 работает училище, которое готовит специалистов по 8 направлениям: стропальщики, токари, фрезеровщики, сварщики, сантехники, слесари, электрики, овощеводы. Также открыта образовательная площадка гуманитарной академии. В ней можно учиться дистанционно по 5 специальностям.
Культурная жизнь «шестерки» включает в себя клуб, библиотеку, кабельное ТВ, радио. Организовано 9 кружков: физкультурно-спортивный, театральный, вокально-инструментальный, танцевальный, литературный, православный, кружок художественного творчества, журналистики. Заключенные могут заниматься творчеством в духовом оркестре, вокально-инструментальной группе «Ренессанс», студии театрального и акробатического искусства Art-bar. В ИК-6 проводят спартакиады, конкурсы стенгазет. Для верующих открыт храм Святого Иоанна Предтечи.
В октябре 2018 года омская ИК-6 привлекла внимание не только региональных, но и федеральных СМИ. В колонии вспыхнул бунт. Как рассказали в УФСИН, в учреждении развязалась драка между «активистами» и «отрицательно настроенными» осужденными. В беспорядках участвовали до 150 человек. Арестанты выдвигали требования о послаблении режима. Территория колонии была оцеплена, а дороги вокруг перекрыты. В списке пострадавших оказалось более 100 заключенных.
По итогу бунта завели больше 30 уголовных дел. В 2021 году по приговору суда участникам беспорядков добавили сроки. В основном незначительно, так как арестанты признали вину и раскаялись. Однако были и те, кто не пошел на сделку со следствием
«Есть лица, которые продолжают отрицать свою вину, несмотря на наличие объективных доказательств нанесения вреда другим осужденным. [Они] отказались идти на контакт со следствием, не раскаялись в совершенных деяниях, что учтено судом при назначении более строгих сроков наказания за содеянное», — рассказали в СКР по Омской области.
В Сети об ИК-6 отзывы оставляют преимущественно родственники заключенных. Мнения об условиях длительных свиданий не самые лучшие.
«В комнате для длительных свиданий ужасно сыро. Под кроватями грязно. Матрасы пыльные. В обед с потолков капает вода. Нет места для курения. Куда смотрит начальник колонии и завхоз?»
«В последнее время комнаты для длительных свиданий находятся в нехорошем состоянии. Не убирается туалет, душ, в комнатах пыль, матрасы не обрабатываются. Что происходит?»
«Благодарность сотрудникам исправительного учреждения, что в колонии появился храм. Это единственное место, где любой человек может найти спасение, укрепиться духовно, и страх Господень на нем будет».
«Сюда лучше не попадать ни при каких обстоятельствах».
«Страшное место».
Пожалуй, самым известным арестантом «шестерки» был Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Политика арестовали в апреле 2022 года и предъявили обвинения по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об армии), ст. 284.1 (деятельность «нежелательной организации») и ст. 275 (государственная измена). Он был признан виновным. Подсудимого приговорили к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Находясь в заключении, Кара-Мурза за нарушение режима был переведен в помещение камерного типа. Адвокат заключенного назвал ПКТ «тюрьмой внутри тюрьмы». В августе 2024 президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Владимира Кара-Мурзы и ряда других российских заключенных. В дальнейшем их обменяли на граждан России, находившихся в заключении на территории других стран.
Это была вторая часть материала об омских исправительных учреждениях. Продолжение следует.