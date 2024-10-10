«Место, куда лучше не попадать». История самой известной омской колонии ИК-6

В октябре 2018 года омская ИК-6 привлекла внимание не только региональных, но и федеральных СМИ. В колонии вспыхнул бунт. Как рассказали в УФСИН, в учреждении развязалась драка между «активистами» и «отрицательно настроенными» осужденными. В беспорядках участвовали до 150 человек. Арестанты выдвигали требования о послаблении режима. Территория колонии была оцеплена, а дороги вокруг перекрыты. В списке пострадавших оказалось более 100 заключенных.