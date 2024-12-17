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Posted 17 декабря, 06:04

Published 17 декабря, 06:04

Modified 17 декабря, 06:07

Updated 17 декабря, 06:07

Экс-замначальника омской колонии грозит 13 лет за взятки от вип-заключенных

13 лет строгого режима: экс-замначальника омской колонии обвинили во взятках

17 декабря 2024, 06:04
Фото: 1MI.

Экс-замначальника омской колонии грозит 13 лет за взятки от вип-заключенных

Прокуратура Омской области предложила приговорить бывшего замначальника ЛИУ № 2 к 13 годам тюрьмы.

Бывший замначальника, работавший в ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение № 2», обвиняется в вымогательстве взяток и превышении должностных полномочий. Согласно версии обвинения, Александр Твардовский давал осужденным указания вымогать деньги у других заключенных за лучшие условия жизни в тюрьме и за покровительство. В случае отказа Твардовский угрожал наказанием.

По данным прокуратуры Омской области, с 2019 по 2021 год экс-замначальника получил около 1,5 миллиона рублей от 10 заключенных. Прокурор предложил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, штрафа 20 млн рублей и конфискации полученных взяток. Приговор будет оглашен 27 декабря.

Напомним, ранее руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Омской области Михаил Зайцев рассказал подробности дела Городу55. По его словам, обвиняемый активно ездил по колониям региона, выбирал состоятельных заключенных и убеждал их перевестись в ЛИУ № 2, заманивая облегченными условиями содержания. Взятки, варьировавшиеся от 100 до 200 тысяч рублей, переводились родственниками заключенных на карты.

Замначальника омской ЛИУ № 2 обвинили во взятках от богатых заключенных
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#Диана Рязанцева#Общество#Происшествия#Город#Криминал#Омск#Следственный комитет#Колония#Взятка#Новости#Тюрьма
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