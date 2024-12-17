13 лет строгого режима: экс-замначальника омской колонии обвинили во взятках

Напомним, ранее руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Омской области Михаил Зайцев рассказал подробности дела Городу55. По его словам, обвиняемый активно ездил по колониям региона, выбирал состоятельных заключенных и убеждал их перевестись в ЛИУ № 2, заманивая облегченными условиями содержания. Взятки, варьировавшиеся от 100 до 200 тысяч рублей, переводились родственниками заключенных на карты.