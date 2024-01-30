«В неизвестном направлении». Политика Владимира Кара-Мурзу* перевели из омской ИК-6

Кроме того, об «исчезновении» оппозиционера написал на своей странице в той же запрещенной соцсети Александр Подрабинек. По его словам, он отправил заключенному письмо через ФСИН, однако ему сообщили о невозможности его доставить из-за того, что «адресат убыл в другое учреждение».