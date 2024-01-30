«В неизвестном направлении». Политика Владимира Кара-Мурзу* перевели из омской ИК-6

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Запись о переводе оппозиционного политика и журналиста появилась на странице его жены Евгении в «Facebook» (организация запрещена на территории РФ). Она сообщила, что Владимира Кара-Мурзу* перевели из омской колонии «в неизвестном направлении». Он находился в ИК-6 четыре месяца.
Кроме того, об «исчезновении» оппозиционера написал на своей странице в той же запрещенной соцсети Александр Подрабинек. По его словам, он отправил заключенному письмо через ФСИН, однако ему сообщили о невозможности его доставить из-за того, что «адресат убыл в другое учреждение».
Напомним, что Владимира Кара-Мурзу* арестовали в апреле прошлого года и приговорили к 25 годам заключения за распространение заведомо ложной информации об армии, деятельность «нежелательной организации», а также за госизмену.
*Признан Минюстом в РФ иностранным агентом.