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«В неизвестном направлении». Политика Владимира Кара-Мурзу* перевели из омской ИК-6

30 января 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney
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Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* перевели из омской колонии

Об этом сообщила его жена Евгения в запрещенной соцсети.

Запись о переводе оппозиционного политика и журналиста появилась на странице его жены Евгении в «Facebook» (организация запрещена на территории РФ). Она сообщила, что Владимира Кара-Мурзу* перевели из омской колонии «в неизвестном направлении». Он находился в ИК-6 четыре месяца.

Кроме того, об «исчезновении» оппозиционера написал на своей странице в той же запрещенной соцсети Александр Подрабинек. По его словам, он отправил заключенному письмо через ФСИН, однако ему сообщили о невозможности его доставить из-за того, что «адресат убыл в другое учреждение».

Напомним, что Владимира Кара-Мурзу* арестовали в апреле прошлого года и приговорили к 25 годам заключения за распространение заведомо ложной информации об армии, деятельность «нежелательной организации», а также за госизмену.

*Признан Минюстом в РФ иностранным агентом.

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