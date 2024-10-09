Рейтинг колоний, приближение зимы и подорожание газа. Омск сегодня

Скоро в регион придут морозы, об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Известно, что с 10 октября и в последующие два дня в Омской области ожидаются гололед и мокрый снег, а также сильный северо-восточный ветер порывами 16-21 метров в секунду. Кроме того, в отдельных районах области ожидается установление временного снежного покрова.