Рейтинг колоний, приближение зимы и подорожание газа. Омск сегодня

Posted 9 октября, 15:19
Published 9 октября, 15:19
Modified 9 октября, 15:22
Updated 9 октября, 15:22
Новость №1. Как выглядит рейтинг омских исправительных колоний
Город55 составил рейтинг исправительных колоний Омской области. В него попали четыре учреждения — СИЗО-1, ИК-3, ИК-4 и ИК-9. Интересно, что тюрем в нашем регионе нет, при этом работает два СИЗО, шесть ИК, три лечебно-исправительных учреждения, две колонии-поселения и один исправительный центр.
Новость №2. Скоро в Омскую область нагрянет зимняя погода
Скоро в регион придут морозы, об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Известно, что с 10 октября и в последующие два дня в Омской области ожидаются гололед и мокрый снег, а также сильный северо-восточный ветер порывами 16-21 метров в секунду. Кроме того, в отдельных районах области ожидается установление временного снежного покрова.
Новость №3. Омичам рассказали, когда поднимется стоимость газа
Сегодня на сайте Региональной энергетической комиссии появился приказ, согласно которому с 1 ноября в Омской области поднимутся цены на газ. Стоимость кубометра не увеличится лишь в Тевризском, Тарском и Знаменском районах.