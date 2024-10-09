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Posted 9 октября, 15:19

Published 9 октября, 15:19

Modified 9 октября, 15:22

Updated 9 октября, 15:22

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Рейтинг колоний, приближение зимы и подорожание газа. Омск сегодня

9 октября 2024, 15:19
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Как выглядит рейтинг омских исправительных колоний

Город55 составил рейтинг исправительных колоний Омской области. В него попали четыре учреждения — СИЗО-1, ИК-3, ИК-4 и ИК-9. Интересно, что тюрем в нашем регионе нет, при этом работает два СИЗО, шесть ИК, три лечебно-исправительных учреждения, две колонии-поселения и один исправительный центр.

«Не дай бог никому там побывать»: рейтинг исправительных колоний Омской области
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Новость №2. Скоро в Омскую область нагрянет зимняя погода

Скоро в регион придут морозы, об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Известно, что с 10 октября и в последующие два дня в Омской области ожидаются гололед и мокрый снег, а также сильный северо-восточный ветер порывами 16-21 метров в секунду. Кроме того, в отдельных районах области ожидается установление временного снежного покрова.

Снег и гололед придут неожиданно: омичей предупредили о резкой смене погоды
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Новость №3. Омичам рассказали, когда поднимется стоимость газа

Сегодня на сайте Региональной энергетической комиссии появился приказ, согласно которому с 1 ноября в Омской области поднимутся цены на газ. Стоимость кубометра не увеличится лишь в Тевризском, Тарском и Знаменском районах.

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