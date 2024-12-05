Протоирей освятил омскую тюрьму, чтобы повлиять на работников и заключенных

Posted 5 декабря, 13:29
Published 5 декабря, 13:29
Modified 5 декабря, 13:40
Updated 5 декабря, 13:40
Омский протоиерей и помощник начальника изолятора по взаимодействию с религиозными организациями Сергий Носков освятил следственный изолятор №1 УФСИН России по Омской области.
Как рассказали в пресс-службе УФСИН, это было сделано для того, чтобы оказать положительное влияние на сотрудников и заключенных.
Напомним, что ранее в колонию на четыре года отправился омич, который во время ссоры убил знакомого на собственной свадьбе.