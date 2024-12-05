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Posted 5 декабря, 13:29

Published 5 декабря, 13:29

Modified 5 декабря, 13:40

Updated 5 декабря, 13:40

Иллюстрация

Протоирей освятил омскую тюрьму, чтобы повлиять на работников и заключенных

5 декабря 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Обряд освящения прошел в следственном изоляторе №1 УФСИН.

Омский протоиерей и помощник начальника изолятора по взаимодействию с религиозными организациями Сергий Носков освятил следственный изолятор №1 УФСИН России по Омской области.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН, это было сделано для того, чтобы оказать положительное влияние на сотрудников и заключенных.

Напомним, что ранее в колонию на четыре года отправился омич, который во время ссоры убил знакомого на собственной свадьбе.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#УФСИН#Новости#Тюремный срок#Тюрьма#Церковный обряд#Освящение
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