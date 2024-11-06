gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 08:32

Published 6 ноября, 08:32

Modified 6 ноября, 08:42

Updated 6 ноября, 08:42

В Омск переедет осужденный за убийство 8-летней девочки

Из Чистоозерного в Омск: бывший заключенный планирует переехать в новый город

6 ноября 2024, 08:32
Фото: 1MI.

В Омск переедет осужденный за убийство 8-летней девочки

В Омск собирается переехать 53-летний мужчина, отбывший 20 лет за тяжкие преступления, включая убийство 8-летней девочки.

В поселке Чистоозерный, расположенном в Новосибирской области, местные жители обеспокоены присутствием 53-летнего мужчины, который недавно вернулся в родные края после длительного пребывания в колонии. Как сообщает «АиФ-Новосибирск», этот человек провел за решеткой 20 лет за тяжкие преступления, включая убийство и насилие, жертвой которых в 2003 году стала 8-летняя девочка.

Когда мужчина вышел на свободу, жители региона начали активно обсуждать его возвращение. Они даже создали специальный чат в социальных сетях, чтобы делиться информацией о его передвижениях и следить за его действиями. Беспокойство усилилось после недавнего инцидента, когда мужчина неожиданно напугал школьницу, выбежав на нее. Девочка смогла быстро добраться до людного места и вызвать полицию, что помогло избежать более серьезных последствий.

В интервью журналистам РЕН ТВ мужчина заявил, что планирует покинуть поселок в ближайшее время. На вопрос о том, куда он собирается отправиться, он ответил, что его следующей остановкой станет Омск. При этом он уверяет, что не представляет угрозы для окружающих.

Напомним, что ранее состоялся суд второй инстанции по делу об убийстве. По итогам апелляции прокуратуры, наказание увеличили с 8 до 9 лет лишения свободы, и осуждённого обязали выплатить компенсацию матери погибшего.

66 ударов кувалдой. Омский суд ужесточил приговор за убийство в гараже
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Полиция#Омск#Социальные сети#Убийство#Девочка#Новости#Насилие#Новосибирская область#Тюрьма#Преступления
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика