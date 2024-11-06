Из Чистоозерного в Омск: бывший заключенный планирует переехать в новый город

Когда мужчина вышел на свободу, жители региона начали активно обсуждать его возвращение. Они даже создали специальный чат в социальных сетях, чтобы делиться информацией о его передвижениях и следить за его действиями. Беспокойство усилилось после недавнего инцидента, когда мужчина неожиданно напугал школьницу, выбежав на нее. Девочка смогла быстро добраться до людного места и вызвать полицию, что помогло избежать более серьезных последствий.