Из Чистоозерного в Омск: бывший заключенный планирует переехать в новый город

Posted 6 ноября, 08:32
Published 6 ноября, 08:32
Modified 6 ноября, 08:42
Updated 6 ноября, 08:42
В поселке Чистоозерный, расположенном в Новосибирской области, местные жители обеспокоены присутствием 53-летнего мужчины, который недавно вернулся в родные края после длительного пребывания в колонии. Как сообщает «АиФ-Новосибирск», этот человек провел за решеткой 20 лет за тяжкие преступления, включая убийство и насилие, жертвой которых в 2003 году стала 8-летняя девочка.
Когда мужчина вышел на свободу, жители региона начали активно обсуждать его возвращение. Они даже создали специальный чат в социальных сетях, чтобы делиться информацией о его передвижениях и следить за его действиями. Беспокойство усилилось после недавнего инцидента, когда мужчина неожиданно напугал школьницу, выбежав на нее. Девочка смогла быстро добраться до людного места и вызвать полицию, что помогло избежать более серьезных последствий.
В интервью журналистам РЕН ТВ мужчина заявил, что планирует покинуть поселок в ближайшее время. На вопрос о том, куда он собирается отправиться, он ответил, что его следующей остановкой станет Омск. При этом он уверяет, что не представляет угрозы для окружающих.
Напомним, что ранее состоялся суд второй инстанции по делу об убийстве. По итогам апелляции прокуратуры, наказание увеличили с 8 до 9 лет лишения свободы, и осуждённого обязали выплатить компенсацию матери погибшего.