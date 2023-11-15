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Сохраняйте спокойствие. Для омских заключенных проведут антитеррористическое учение

15 ноября 2023, 11:08
Фото: Midjourney
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В омских исправительных колониях пройдет антитеррористическое учение

Его главная цель — повысить навыки руководства в моменты угрозы.

Учение пройдет с 16 по 17 ноября. Его проведет оперативный штаб на объектах исправительных колоний ФКУ ИК-4, ИК-6 УФСИН России по Омской области.

«Во время антитеррористического учения будут отрабатываться учебные задачи с использованием картографических и схематических документов без проведения практических мероприятий по противодействию терроризму на местности», — рассказали в УФСБ России по региону.

Отмечается, что главная цель командно-штабного учения — повышение навыков руководящего в условиях угрозы. В нем будут задействованы подразделения областных УФСБ, УМВД, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского территориального гарнизона, регионального правительства и администрации.

Управление ФСБ просит омичей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к запланированному мероприятию.

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