Сохраняйте спокойствие. Для омских заключенных проведут антитеррористическое учение

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Учение пройдет с 16 по 17 ноября. Его проведет оперативный штаб на объектах исправительных колоний ФКУ ИК-4, ИК-6 УФСИН России по Омской области.
«Во время антитеррористического учения будут отрабатываться учебные задачи с использованием картографических и схематических документов без проведения практических мероприятий по противодействию терроризму на местности», — рассказали в УФСБ России по региону.
Отмечается, что главная цель командно-штабного учения — повышение навыков руководящего в условиях угрозы. В нем будут задействованы подразделения областных УФСБ, УМВД, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского территориального гарнизона, регионального правительства и администрации.
Управление ФСБ просит омичей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к запланированному мероприятию.