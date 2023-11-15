Сохраняйте спокойствие. Для омских заключенных проведут антитеррористическое учение

Отмечается, что главная цель командно-штабного учения — повышение навыков руководящего в условиях угрозы. В нем будут задействованы подразделения областных УФСБ, УМВД, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского территориального гарнизона, регионального правительства и администрации.