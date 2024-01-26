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Тюрьма

Вынесут приговор. Омичке грозит до двух лет тюрьмы за сбитого пешехода

26 января 2024, 06:30
Фото: 1MI
Тюрьма

В Омске вынесут приговор местной жительнице за ДТП с участием пешехода

Уголовное дело, которое возбудили в отношении омички, направили в суд, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 32-летняя женщина 15 августа 2023 года сбила омича, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. 41-летний мужчина получил серьезные травмы. Свою вину водитель признала.

Уголовное дело рассмотрят в Куйбышевском районном суде. Местной жительнице грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее редакция Города55 писала о том, что на пешеходном переходе в омских нефтяниках женщина сбила 9-летнего ребенка

Сбила на переходе. В омских нефтяниках в ДТП пострадал 9-летний ребенок
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#Происшествия#Суд#Наезд на пешехода#Уголовное дело#Омичка#Тюрьма#Анастасия Чернобаева#Вынесут приговор
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