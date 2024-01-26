Вынесут приговор. Омичке грозит до двух лет тюрьмы за сбитого пешехода

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
По версии следствия, 32-летняя женщина 15 августа 2023 года сбила омича, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. 41-летний мужчина получил серьезные травмы. Свою вину водитель признала.
Уголовное дело рассмотрят в Куйбышевском районном суде. Местной жительнице грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее редакция Города55 писала о том, что на пешеходном переходе в омских нефтяниках женщина сбила 9-летнего ребенка