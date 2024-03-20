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В Омской области комиссия одобрила помилование заключенной

В Омской области помиловали женщину, совершившую преступление по неосторожности

20 марта 2024, 09:18
Фото: Уполномоченный по правам человека

В Омской области комиссия одобрила помилование заключенной

Всего ходатайств было пять, в их рассмотрении принимала участие уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова.

Пять заключенных, отбывающих наказание в учреждениях УИС, предоставили ходатайства о помиловании, их рассмотрели члены комиссии и уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова.

Во время рассмотрения ходатайств эксперты учитывали состав и тяжесть преступления, его причины, а также характеристики осужденного и степень раскаяния. В результате было решено помиловать одного заключенного из пяти — женщину, которая совершила преступление по неосторожности. Комиссия приняла решение единогласно.

Теперь все материалы будут переданы Владимиру Путину для принятия окончательного решения, сообщили в пресс-службе уполномоченного Омской области по правам человека.

Остальным заключенным отказали в помиловании, однако они могут обратиться в комиссию повторно. Согласно действующему законодательству, каждый осужденный в любое время может подать ходатайство.

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