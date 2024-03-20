В Омской области помиловали женщину, совершившую преступление по неосторожности

Во время рассмотрения ходатайств эксперты учитывали состав и тяжесть преступления, его причины, а также характеристики осужденного и степень раскаяния. В результате было решено помиловать одного заключенного из пяти — женщину, которая совершила преступление по неосторожности. Комиссия приняла решение единогласно.