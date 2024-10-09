«Не дай бог никому там побывать»: рейтинг исправительных колоний Омской области

Posted 9 октября, 03:53
Published 9 октября, 03:53
Modified 9 октября, 03:55
Updated 9 октября, 03:55
В навигационных сервисах можно узнать отзывы о местах, планируемых к посещению. Как правило, люди смотрят оценки таких локаций, как кафе, рестораны, музеи, гостиницы, медицинские клиники. Среди прочего есть и отзывы на колонии и следственные изоляторы — места, куда вряд ли стремятся попасть по собственному желанию. Город55 изучил мнения об учреждениях пенитенциарной системы Омской области.
На самом деле тюрем в нашем регионе нет. Зато есть колонии и лечебно-исправительные учреждения. Итого в Омской области:
Данные об исправительных учреждениях взяты с официального сайта УФСИН России по Омской области, а также в сервисах «Яндекс Карты» и Google Maps и на сайтах-отзовиках. Некоторые из представленных комментариев носили явно ложный характер, а потому не были включены в обзор.
В 1855 году по указу Александра II в Омске был заложен тюремный замок на 150 человек. Тюрьму построили за четыре года. Громадное по тем временам трехэтажное здание, окруженное каменной 3,5-метровой стеной, стояло далеко от деревянных одноэтажных домиков города таинственным тюремным замком и вселяло страх в местных жителей.
С 1988 по 1992 год в старом режимном корпусе прошла реконструкция: заменили деревянные перекрытия и шиферную кровлю, канализационную систему, электропроводку, оконные блоки. В 1994 году территорию и помещения бывшей ИТК-5 передали следственному изолятору.
Сейчас в СИЗО работает хлебопекарня и цех по изготовлению макаронных изделий. Есть учебно-консультационный пункт, в котором можно получить среднее образование, а также пройти курсы по специальностям: токарь, электросварщик, электромонтер.
А вот какие отзывы оставили омичи о следственном изоляторе.
«Хочу выразить благодарность сотрудникам СИЗО за их нелегкую работу с родственниками. Очень приятно с ними общаться, все объяснят, растолкуют, помогут, общаются корректно, с уважением и терпением к посетителям».
«Отвратительное место. Арестантов за людей не считают. Избивают».
«Много хорошего в СИЗО-1, но поражает безразличие к простым людям. Чтобы пообщаться с заключенным, нужно занять очередь в 4 часа».
«Была. Видела. Не дай бог никому там побывать».
«Плохое заведение. Не нужно туда попадать».
Исправительная колония строгого режима № 3 находится на улице Энтузиастов. Образована она была в 1954 году после ликвидации лагеря для политзаключенных «Камышлаг». Сейчас в учреждении работают цеха по деревообработке и металлообработке, швейное производство, пекарня. Заключенные производят литейные заготовки, грабли-ворошилки, поддоны, пиломатериал, мебель, табуреты, спецодежду, постельное белье. В колонии есть школа, профучилище и медицинская часть.
Для заключенных работает клуб, библиотека, кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета. В колонии есть вокально-инструментальный ансамбль «Фаэтон» и духовой оркестр. На территории ИК-3 в храме Святого Стефана еженедельно проходят службы.
Отзывов о колонии в интернете немного.
«Лучше туда не попадать».
«В учреждении недостаточно комнат длительных свиданий».
«Комнаты длительных свиданий не соответствуют санитарным нормам по освещению, изоляции, вентиляции, оборудованию и чистоте».
«Спасибо сотрудникам учреждения за вежливость и внимательность».
Исправительная колония строгого режима № 4 находится в Исилькуле. Она образовалась в августе 1957 года, когда на место стоявшего в городе филиала ремонтного завода имени Розы Люксембург прибыли 200 бесконвойных осужденных для организации будущего учреждения. Были построены транспортные ворота, наблюдательные вышки.
Сейчас в учреждении действуют 9 производственных участков, в том числе мельница, которая производит пшеничную и ржаную муку. На базе колонии работают школа, училище, медсанчасть, клуб, библиотека, кафе.
Досуг осужденных скрашивают кружок художественной самодеятельности, литературный кружок, кружок корреспондентов, физкультурно-спортивная секция. В колонии действуют православный храм Николая Чудотворца и мусульманская мечеть.
Комментарии о колонии оставили родственники осужденных, приезжавшие на длительные свидания.
«Ездила на длительное свидание к мужу летом 2019 года. Езжу почти за 2000 км от дома. Кровати очень жесткие. Так как езжу издалека, с собой возить постельное белье просто тяжело в прямом смысле. Выдаваемое постельное белье очень вонючее, не свежее. А интерьер просто как будто попали в 90-е года, все так уныло. И очень маленькие комнатки. Конечно, на кухне есть все удобства. Работники, хочу заметить, очень вежливы с родственниками».
«Кровати неудобные, спать невозможно, все кости потом болят, как будто на досках спала. Хотела бы еще заметить, что в душе вода либо холодная идет, либо горячая. К тому же хотела посоветовать сделать небольшой дворик для прогулок родственников с осужденными и курилку. Хотела бы поблагодарить сотрудников колонии, что они добросовестно выполняют работу и вежливо относятся к родственникам осужденных».
Исправительная колония № 9 находится на улице 27-я Линия. Учреждение было образовано в 1938 году и изначально специализировалось на сельском хозяйстве. Во время Великой Отечественной войны осужденных задействовали на строительстве завода «Полет».
В колонии работает производство: механический цех, цех пластмасс, гальванический участок, сельскохозяйственный участок, ремонтно-инструментальный цех. Основное направление деятельности — производство запчастей для сельхозтехники. Кроме того, здесь выпускают сувенирную продукцию, сейфы, металлические двери.
Заключенные могут обучаться в вечерней школе, а также получить профессию сварщика, стропальщика или слесаря в филиале училища. Работает клуб, библиотека, кабельное телевидение. Есть музыкальная группа и оркестр. В колонии с 1995 года функционирует храм Святых Первоапостолов Петра и Павла.
А вот что говорят об учреждении в отзывах:
«Находясь в этой замечательной колонии, почему-то очень сильно хочется побыстрей ее покинуть и никогда не возвращаться».
«Очень плохое место».
«Отзывчивые и понимающие сотрудники. На длительном свидании все документы быстро подписывают и заводят в комнаты. Комнаты чистенькие, все аккуратно. Хорошая кухня. Единственный минус — ездили в последний раз, и практически все кабельные каналы были отключены. Так как приезжаю с ребенком, то хотелось бы, чтобы были детские каналы».
Это была первая часть обзора омских колоний с отзывами о них. Продолжение следует.