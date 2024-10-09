«Не дай бог никому там побывать»: рейтинг исправительных колоний Омской области

В 1855 году по указу Александра II в Омске был заложен тюремный замок на 150 человек. Тюрьму построили за четыре года. Громадное по тем временам трехэтажное здание, окруженное каменной 3,5-метровой стеной, стояло далеко от деревянных одноэтажных домиков города таинственным тюремным замком и вселяло страх в местных жителей.