С лифтом, бассейном и кинозалом. В Омске продают 5-этажный «стеклянный» коттедж

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
В Омске рядом с дендросадом имени Гензе продают 5-этажный коттедж площадью 1070 квадратных метров. Дом, как утверждает собственник, создавал известный архитектор. Здание пока не пригодно для проживания, в некоторых помещениях выполнена лишь черновая отделка. Стоимость объекта — 59 млн рублей.
«Проектом предусмотрено множество преимуществ от лифта (Suреrdоmus, гп — 375 кг, смонтирован), создающего удобство пользования пятью уровнями дома, до собственного СПА (готовность 90%) с бассейном, хаммамом», — говорится в объявлении.
В коттедже также предусмотрено помещение под кинотеатр.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 24 млн выставили на продажу комплекс «Бани на Калинина». Собственник сообщает, что ежемесячный оборот готового бизнеса составляет 2,5 млн рублей, а окупится он за 4 года.