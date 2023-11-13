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Коттедж находится на улице 2-я Кольцевая

С лифтом, бассейном и кинозалом. В Омске продают 5-этажный «стеклянный» коттедж

13 ноября 2023, 05:54
Фото: Google карты
Коттедж находится на улице 2-я Кольцевая

В Омске за 59 млн выставили на продажу 5-этажный коттедж с лифтом и кинозалом

Общая площадь дома составляет больше 1000 кв. м. Здание пока не пригодно для проживания, в некоторых помещениях выполнена лишь черновая отделка.

В Омске рядом с дендросадом имени Гензе продают 5-этажный коттедж площадью 1070 квадратных метров. Дом, как утверждает собственник, создавал известный архитектор. Здание пока не пригодно для проживания, в некоторых помещениях выполнена лишь черновая отделка. Стоимость объекта — 59 млн рублей.

«Проектом предусмотрено множество преимуществ от лифта (Suреrdоmus, гп — 375 кг, смонтирован), создающего удобство пользования пятью уровнями дома, до собственного СПА (готовность 90%) с бассейном, хаммамом», — говорится в объявлении.

В коттедже также предусмотрено помещение под кинотеатр.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: ЦИАН

Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 24 млн выставили на продажу комплекс «Бани на Калинина». Собственник сообщает, что ежемесячный оборот готового бизнеса составляет 2,5 млн рублей, а окупится он за 4 года.

SPA-бассейн, 8 номеров, мангальная зона. В Омске за 24 млн продают «Бани на Калинина»
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#Общество#Экология#Омск#Лифт#Водоснабжение#Электроэнергия#Проект#Центр города#Архитектор#Дом#Бассейн#Коттедж#Газоснабжение#Евгений Игишев
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