Проще пешком: в Омске цены на такси стали космическими

Так, из Нефтяников на Левый берег и в центр города добраться будет весьма проблематично. Стоимость поездки оценивается в 900-1000 рублей, при это ехать придется не меньше часа. Вероятно, все из-за пробки на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ. Проспект Мира на картах окрашен в бордовый цвет, также «стоит» и улица Заозерная.