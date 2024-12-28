Проще пешком: в Омске цены на такси стали космическими

Posted 28 декабря, 11:30
Published 28 декабря, 11:30
Modified 28 декабря, 11:32
Updated 28 декабря, 11:32
В последний рабочий день в году омичи заметили, что в городе выросли цены на такси. На момент публикации приложение одного из сервисов показываем увеличение стоимости поездки в два раза от привычной суммы. Время в пути тоже значительно выше, чем обычно.
Так, из Нефтяников на Левый берег и в центр города добраться будет весьма проблематично. Стоимость поездки оценивается в 900-1000 рублей, при это ехать придется не меньше часа. Вероятно, все из-за пробки на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ. Проспект Мира на картах окрашен в бордовый цвет, также «стоит» и улица Заозерная.
Отметим, что с левого берега на правый добраться будет легче. Например, от бульвара Архитекторов до Миллениума за поездку придется заплатить от 350 до 600 рублей.