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Posted 28 декабря, 11:30

Published 28 декабря, 11:30

Modified 28 декабря, 11:32

Updated 28 декабря, 11:32

В Омске резко выросли цены на такси

Проще пешком: в Омске цены на такси стали космическими

28 декабря 2024, 11:30
Фото: 1MI.

В Омске резко выросли цены на такси

За поездку придется отдать в пределах тысячи.

В последний рабочий день в году омичи заметили, что в городе выросли цены на такси. На момент публикации приложение одного из сервисов показываем увеличение стоимости поездки в два раза от привычной суммы. Время в пути тоже значительно выше, чем обычно.

Так, из Нефтяников на Левый берег и в центр города добраться будет весьма проблематично. Стоимость поездки оценивается в 900-1000 рублей, при это ехать придется не меньше часа. Вероятно, все из-за пробки на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ. Проспект Мира на картах окрашен в бордовый цвет, также «стоит» и улица Заозерная.

Цены под конец года сильно взлетели
Цены под конец года сильно взлетели
Цены под конец года сильно взлетели
Цены под конец года сильно взлетели. Фото: gorod55.ru

Отметим, что с левого берега на правый добраться будет легче. Например, от бульвара Архитекторов до Миллениума за поездку придется заплатить от 350 до 600 рублей.

Дорожная обстановка в Омске: пробки ушли с одного моста, но вернулись на другой
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#Ольга Скворцова#Пробки#Омск#Такси#Цены#Центр города#Миллениум#Поездка#Левый берег#Нефтяники#Проспект Мира#Бульвар Архитекторов#Мост им. 60-летия ВЛКСМ
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