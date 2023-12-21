«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:15
Тем более, сейчас Омск борется за звание «Молодежной столицы России» — это хорошая возможность поднять престиж области, поскольку именно на территориях региона-молодежной столицы будут проводить все федеральные молодежные мероприятия (между прочим — с участием первых лиц государства). Открытое голосование стартовало 8 декабря — и именно оно определит, кто станет «преемником» Нижнего Новгорода.
А пока Омск соперничает с Москвой, Владивостоком, Красноярском и Мурманском — Город55 пообщался с молодыми людьми и выяснил, что сильнее всего бросается в глаза людям из другой страны, приехавшим учиться в наш город.
Все героини интервью приехали в Омск из Казахстана — получать образование. Однако у каждой свой путь. Например, Марина уже пять лет здесь живет и учится. И ей город сразу «открылся»:
«Когда приезжала поступать сюда, в июле — июне, очень много прогуливалась по городу, мне показался город, очень такой… город с историей. Везде — памятники, таблички, конечно же Достоевский и его история ссылки. Но особенно много в городе театров», — делится Марина.
Но, к сожалению Марины, дальнейший плотный график не позволил полностью погрузиться в ритм «театральной столицы». Как рассказала девушка, перевод с третьего курса на первый — серьезное испытание, но пониженная нагрузка и удобное расписание компенсировали этот недочет.
«Единственное — главный корпус „меда“ находится в центре, было больше возможностей гулять. Зато здесь, в „нефтах“, все рядом», — Марине удалось найти плюсы и в смене района.
Сложнее складывались отношения с городом у Ольги. Основным мотивом стала небольшая удаленность от дома, а все, что было известно о городе — это Нефтезавод и красивая архитектура на фотографиях. Как призналась девушка, ожиданий было немного — просто город для учебы. Но потом сделала много своих фото.
«Когда я немного освоилась — поехала прогуляться в центр. И он очень впечатляет — своей архитектурой. Я фотографировала каждое здание, хотелось узнать историю буквально каждого из них. Уже потом, обучаясь на туризме, я и узнала многое об Омске: о основании города, о том, что тут очень ценится история Достоевского, отбывавшего тут ссылку» — рассказывает Ольга о своем выборе города для жизни.
Богатая история Омска повлияла и на выбор профиля обучения: возможность выучить китайский и английский языки стала определяющей на фоне тяги к путешествиям и знаниям о народах, странах и культурах — поэтому документы были поданы на «Туризм и переводческую деятельность».
Немного иначе сложилась история Александры — решение приехать в Омск далось с трудом — всему виной стали мифы.
«Когда еще только хотела сюда поступать, слышала очень много мифов: что это самый „преступный“ город, что „ты не уедешь из Омска“, „омская птица“ и подобное… Вот сколько я видела и слышала, что Омск — это не лучшее место чтобы здесь жить, что у меня даже начал образовываться какой-то стереотип и я была не лучшего мнения», — делится Александра.
Однако ожидания не оправдались — все не так плохо, как рассказывают. Девушка специально отметила, что даже при возможности сравнивать, Омск — хороший город с хорошими людьми:
«Люди очень необычны. Удивительно, но Омск создает ощущение города, где очень любят сферу русского языка. Про „Тотальный диктант“ я впервые узнала именно здесь, в Омске. Да и в принципе — люди здесь очень самобытны и культурны, стремятся сохранить историю. К тому же, омичи — не „злые“: на вопрос о времени тебе точно подскажут ответ», — рассказала студентка.
Одной из проблем девушки — почти что хором — назвали экологию. Промышленный статус города неизбежно сказывается на всем: сильнее всего достается воздуху — смог в любое время года, резкие и неприятные запахи уже стали привычными. Гораздо шокирующе выглядит влияние другой «промышленности».
Во время беседы девушки рассказали и о своих страхах: гулять вечером в городке Нефтяников — негласное табу, а наркозависимые могут сильно испугать.
— Нас пугали в этом году, что здесь (вокруг общежития) всякие «солевые» ходят.
— Вот кстати… Я здесь впервые увидела человека, знаете, вот эти… Причем — возле «Голубого огонька», — упомянули неприятные события Ольга и Александра.
К сожалению, проблема наркотиков не нова для Омска. Каждый день появляются все новые новости о задержании наркокурьеров, а статистика увеличивает цифры на незримом счетчике: так, по данным Управления правовой статистики и защиты информации прокуратуры Омской области, с января по август 2023 года зарегистрировано 2062 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В прошлом году, за такой же период, зарегистрировали 1997 правонарушений.
Высокой оценки и сильной любви девушек удостоились парки и набережная Омска. Советский, 30-летия ВЛКСМ, «Вокруг света» и Зеленый остров. Количество и качество активностей в последнем — предмет отдельного разговора: однажды Александре удалось посетить индийскую свадьбу и занятия йоги.
Кроме парков, в «топ» студенток попала улица Ленина. Все-таки характеристика «уютно» и «омский Арбат» о чем-то да говорит. Много приятных впечатлений приносят и выступления уличных музыкантов в самом сердце города — Омской крепости. И иногда там можно встретить очень необычные концерты:
«Как-то раз играли музыканты, но не на „обычных“ инструментах. Я не знаю, как их описать, но какой-то народный инструмент, назывался „тальхарпа“ — даже название запомнила! Это было очень необычно» — Марину сильно впечатлила смычковая лира — музыкальный инструмент эстонских шведов.
А кроме того, некоторые мероприятия помогают и в обучении — например, Ольга уже дважды была волонтером «Ночи музеев» — а это неплохой бонус к будущей карьере турагента.
Есть и невоплощенные желания — например, никто из девушек не был на «G-Drive Арене». Основными препятствиями называют занятость и опасения не добраться домой после матча.
«Я думаю, что иногда человеку кажется, что туда просто трудно попасть — потому что там всегда куча машин, кажется, что обязательно будет толпа и будто бы нет места (особенно для студентов). Еще туда трудновато добираться — особенно, если учишься в районе „нефтяников“. Сложнее уехать от Арены в вечернее время» — выразила общие опасения Александра.
В выборе мероприятий большую роль играет вкусовая составляющая — по мнению Александры, не все может вызывать интерес молодежи. Кроме того, многие интересные события в городе легко проходят мимо:
«Для нашей аудитории — студентов, молодых людей — очень сложно что-то найти. Большая часть мероприятий рассчитана либо на детей, либо уже на более возрастную аудиторию. Нету того, чтобы могло привлечь и удержать молодежь — или про это очень мало рассказывают. А если что-то и заинтересовало — можно и не попасть. Расписание не всегда позволяет, особенно магистрам, поучаствовать в каких-либо активностях» — отметила Александра.
Учеба — одна из самых массивных тем обсуждений у студентов. А тема интеграции учебы в жизнь и быт — самая животрепещущая: иногда происходят казусы — особенно, если график живет своей жизнью.
«Бывает, знаете, у нас ставят пары преподавателей, чьи дисциплины уже закончились. Приходится обращаться к старосте, выяснять — как так, ведь дальше только экзамены — а вдруг надо в спешке готовиться еще к какой-то теме? Еще, бывало, просыпаешься утром — пар нет. Потом в часов двенадцать заходишь проверить — пара есть, в 16:00. Для магистров такие изменения очень болезненны — многие из нас работают и приходится отпрашиваться» — у магистрантов, по словам Александры, тоже не все гладко с графиком.
Несмотря на огрехи в организации учебного процесса, девушки рады полученным знаниям — все направления учебы интересны. Хотя, по словам студенток, очень часто академические знания приходится расширять самостоятельно — дополнительными материалами.
Полученные знания девушки будут применять здесь, в Омске. Как минимум, планы уже есть. Как поделилась Ольга — думает остаться здесь и попробовать построить карьеру в туризме. Если не получится — городов в России много, обязательно где-то получится, но о возвращении в Казахстан речи точно не идет.
Конец осени выдался особенно сложным для ОмГУ. Университет буквально не покидал топ региональных новостей в ноябре: здесь и скандальные преобразования, молчание в ответ на запросы редакции — с последующим привлечением к проблеме прокуратуры и петиция с призывом спасти университет. Не избежала обсуждения и тема общежитий. Самая частая проблема — изношенность окон и внутренних коммуникаций. При наступлении заморозков беда станет еще сильнее.
«Все это очень сильно „бьет“ по качеству жизни. Даже не нужно „пяти звезд“, достаточно чего-то стандартного, но исправного и надежного», — рассказала Александра.
Однако, Студгородок страдает и от постоянных срабатываний пожарной тревоги — к счастью, учебной. Но все же, если постоянно кричать «Волки!» — можно не заметить настоящей беды:
«Второму корпусу с этим совсем не повезло — у них они по несколько раз на дню. Студенты ночью просыпаются и обязаны выходить. А вдруг там реальный пожар? У некоторых людей уже иммунитет на тревоги: если будет реальный пожар — они его проспят!» — обратила внимание на общую проблему всех студентов Марина.
И это только обобщенное мнение. Возможно, со временем ситуация изменится и условия в общежитиях улучшатся. Но факт проблемы — существует уже достаточно долгое время
Таким увидели наш город героини интервью. Добрые и отзывчивые омичи, город с богатой историей и живым «настоящим», даже несмотря на проблемы. А значит — может быть, не стоит покидать Омск?