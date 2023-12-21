«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи

К сожалению, проблема наркотиков не нова для Омска. Каждый день появляются все новые новости о задержании наркокурьеров, а статистика увеличивает цифры на незримом счетчике: так, по данным Управления правовой статистики и защиты информации прокуратуры Омской области, с января по август 2023 года зарегистрировано 2062 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В прошлом году, за такой же период, зарегистрировали 1997 правонарушений.