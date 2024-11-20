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Posted 20 ноября, 08:48

Published 20 ноября, 08:48

Modified 20 ноября, 08:50

Updated 20 ноября, 08:50

Черно-белые улицы, отсутствие людей и плохая видимость. Смотрим на туманный Омск

Черно-белые улицы, отсутствие людей и плохая видимость. Смотрим на туманный Омск

20 ноября 2024, 08:48
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.
Город55 показывает, как выглядят центральные улицы в густом тумане.

В среду, 20 ноября, на Омск опустился густой туман. Улицы стали похожи на декорации постапокалиптического фильма. Корреспондент Города55 прогулялся по центру и сделал несколько атмосферных снимков.

Выходя из метроперехода, омичи попадают в туманную альтернативную реальность.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Улицы пустынны. То ли из-за погоды, то ли из-за того, что в Омске разгар рабочего дня.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Сквозь туман проглядывают знакомые очертания зданий. Видимость на дорогах стремится к нулю, и Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть внимательнее.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Из-за тумана в омском аэропорту сегодня задерживают рейсы, а некоторые и вовсе отменяют. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание на официальном сайте аэропорта или у авиакомпаний.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Некоторые фото могут показаться черно-белыми, но нет. Сегодняшняя погода не радует красками.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

А вот такой вид открывается из окна офиса нашей редакции. Думаем, Алексею Октябриновичу бы понравилось. В его стиле.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru
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