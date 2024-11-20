Черно-белые улицы, отсутствие людей и плохая видимость. Смотрим на туманный Омск

Posted 20 ноября, 08:48
Published 20 ноября, 08:48
Modified 20 ноября, 08:50
Updated 20 ноября, 08:50
В среду, 20 ноября, на Омск опустился густой туман. Улицы стали похожи на декорации постапокалиптического фильма. Корреспондент Города55 прогулялся по центру и сделал несколько атмосферных снимков.
Выходя из метроперехода, омичи попадают в туманную альтернативную реальность.
Улицы пустынны. То ли из-за погоды, то ли из-за того, что в Омске разгар рабочего дня.
Сквозь туман проглядывают знакомые очертания зданий. Видимость на дорогах стремится к нулю, и Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть внимательнее.
Из-за тумана в омском аэропорту сегодня задерживают рейсы, а некоторые и вовсе отменяют. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание на официальном сайте аэропорта или у авиакомпаний.
Некоторые фото могут показаться черно-белыми, но нет. Сегодняшняя погода не радует красками.
А вот такой вид открывается из окна офиса нашей редакции. Думаем, Алексею Октябриновичу бы понравилось. В его стиле.