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иллюстрация

Разваливается по частям. В Омске на набережной Альберта Каримова образовалась дыра

30 августа 2023, 05:00
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на набережной у речного вокзала образовалась дыра в асфальте

Пока неясно, когда будет проведен ремонт.

Жители Омска обратили внимание на состояние набережной Оми рядом с Речным вокзалом. Территория вдоль реки до Юбилейного моста не только портит эстетический вид центра, но и может представлять опасность для гуляющих здесь омичей.

Дело в том, что на набережной Альберта Каримова образовались глубокие провалы в асфальте. Один из поврежденных участков огородили забором. Пока неизвестно, планируются ли здесь ремонтные работы.

Также горожан не устраивает состояние парапетов. Местами дыры такого размера, что туда может влезть маленький ребенок. Разваливающиеся конструкции служат для местных хулиганов полотнами для граффити.

«Красиво, да?», — подписал снимки автор поста.
Фото: "ЧП Омск"

В паблике «ЧП Омск» появились соответствующие фотографии. Кроме того, у омичей есть вопросы к состоянию лестницы, которая ведет на Юбилейный мост. Спускаться и подниматься по ней явно небезопасно из-за провалившихся плит.

В комментариях пресс-служба администрации Омска попросила уточнить точный адрес, где произошли повреждения. Горожан смутил ответ мэрии, так как снимки говорят сами за себя.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Жалобы#Благоустройство города#Яма в асфальте#Новости#Центр города#Алина Ясинская
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