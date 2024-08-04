«Спит» после Дня города. Фоторепортаж из почти пустого, но заваленного мусором Омска

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 07:25
3 августа Омск отметил 308-й День рождения: в рамках праздника для жителей и гостей города подготовили десятки интересных мероприятий в разных локациях. Всю субботу в центре Омска прогуливались десятки тысяч омичей. Разошлись по домам они только поздним вечером после концертов Виталия Гогунского и группы «Пицца» на Соборной площади.
Однако праздник — это всегда массовое скопление людей, прямым следствием которого становятся буквально горы мусора. Утром 4 августа о вчерашних развлекательных мероприятиях в центре Омска напоминали многочисленные отходы. Впрочем, скопившиеся тонны мусора начали убирать еще раньше 7.00 часов.
Корреспондент Города55 сегодня прогулялся по основным центральным улицам. В нашем фоторепортаже показываем, как выглядел утром почти опустевший Омск.
Соборная площадь в 7 утра все еще была перекрыта, однако огромную сцену к этому моменту уже почти разобрали. У последних металлических конструкций стояло несколько фур, в которые предстояло сгрузить детали.
На Соборной площади, кстати, относительно чисто, учитывая, что еще 6-7 часов назад здесь находилось не менее 40 тысяч человек. Последний мусор, который еще остался в урнах и на газоне, собирают сотрудники УДХБ.
Перемещаемся в сквер Первомайский — здесь потихоньку начинают раскладывать товар местные продавцы. Выходной, хорошая погода, празднование Дня города продолжается. Скорее всего, омичи воспользуются такой возможностью и снова придут в центр.
Одним из самых грязных мест была территория «Омской крепости», где сегодня снова будут проводить военные мастер-классы. Но и здесь был замечен уборщик.
На территории «Флоры» были замечены несколько дворников, подметающих Выставочный сквер. Кстати, омичи в столь ранний час могли спокойно рассмотреть цветочные композиции выставки и сделать фотографии на память.
Улица Музейная ранним утром воскресенья еще не проснулась. Сегодня здесь, напомним, пройдет заключительный день фестиваля народных ремесел «Омск — город мастеров».
Улица Ленина, где жизнь кипит не только на День города, но и каждые выходные, непривычно «тихая». Сотрудники омского УДХБ тоже уже успели добраться до нее и приступить к уборке.
Заключительным пунктом в нашей утренней прогулке была Аллея олимпийских чемпионов, Ленинская горка и остановка Площадь победы. Последние два места, пожалуй, можно назвать самыми грязными. Полностью убрать их еще не успели. Как итог — черные пакеты спрятаны под деревьями, а из урн вываливается мусор.
Скорее всего, скопившийся мусор в урнах — это вопрос времени, и к обеду центр города приберут полностью.
Для тех, кто пропустил вчерашний концерт на Соборной площади, предлагаем прочитать материал Города55. Было душевно и интересно.