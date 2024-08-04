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Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Сцена на территории Омской крепости

«Спит» после Дня города. Фоторепортаж из почти пустого, но заваленного мусором Омска

4 августа 2024, 05:31
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Сцена на территории Омской крепости

После Дня города центральные улицы Омска оказались завалены мусором

В воскресенье утром центр Омска, где еще вчера кипела жизнь и гуляли тысячи людей, казалось бы, замер. Минимум машин и прохожих, и последствия массовых гуляний в виде гор мусора. В фоторепортаже Города55 показываем, как центральные улицы выглядели ранним утром.

3 августа Омск отметил 308-й День рождения: в рамках праздника для жителей и гостей города подготовили десятки интересных мероприятий в разных локациях. Всю субботу в центре Омска прогуливались десятки тысяч омичей. Разошлись по домам они только поздним вечером после концертов Виталия Гогунского и группы «Пицца» на Соборной площади.

Однако праздник — это всегда массовое скопление людей, прямым следствием которого становятся буквально горы мусора. Утром 4 августа о вчерашних развлекательных мероприятиях в центре Омска напоминали многочисленные отходы. Впрочем, скопившиеся тонны мусора начали убирать еще раньше 7.00 часов.

Корреспондент Города55 сегодня прогулялся по основным центральным улицам. В нашем фоторепортаже показываем, как выглядел утром почти опустевший Омск.

Соборная площадь в 7 утра все еще была перекрыта, однако огромную сцену к этому моменту уже почти разобрали. У последних металлических конструкций стояло несколько фур, в которые предстояло сгрузить детали.

Немногочисленные прохожие у остановки "Маяковский"Немногочисленные прохожие у остановки "Маяковский"
Демонтаж сцены на Соборной в самом разгареДемонтаж сцены на Соборной в самом разгаре
Конструкции погрузят в фуры и увезутКонструкции погрузят в фуры и увезут
Немногочисленные прохожие у остановки "Маяковский"
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

На Соборной площади, кстати, относительно чисто, учитывая, что еще 6-7 часов назад здесь находилось не менее 40 тысяч человек. Последний мусор, который еще остался в урнах и на газоне, собирают сотрудники УДХБ.

Вчера эта витрина с мороженым наверняка пользовалась спросомВчера эта витрина с мороженым наверняка пользовалась спросом
Работники городского УДХБ убирают мусорРаботники городского УДХБ убирают мусор
Не все омичи бросали мусор в урныНе все омичи бросали мусор в урны
Самосвал возле здания омской полицииСамосвал возле здания омской полиции
До этой урны на Соборной площади еще не успели добратьсяДо этой урны на Соборной площади еще не успели добраться
Яркие мусорные контейнеры - их закупили совсем недавноЯркие мусорные контейнеры - их закупили совсем недавно
Техника спешит на уборкуТехника спешит на уборку
Вчера эта витрина с мороженым наверняка пользовалась спросом
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Перемещаемся в сквер Первомайский — здесь потихоньку начинают раскладывать товар местные продавцы. Выходной, хорошая погода, празднование Дня города продолжается. Скорее всего, омичи воспользуются такой возможностью и снова придут в центр.

Чисто и пустоЧисто и пусто
Сквер Первомайский — продавцы раскладывают свой товарСквер Первомайский — продавцы раскладывают свой товар
Чисто и пусто
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Одним из самых грязных мест была территория «Омской крепости», где сегодня снова будут проводить военные мастер-классы. Но и здесь был замечен уборщик.

На подходе к Омской крепостиНа подходе к Омской крепости
Возле Тобольских ворот пока грязноВозле Тобольских ворот пока грязно
Одной мусорки здесь явно недостаточноОдной мусорки здесь явно недостаточно
На подходе к Омской крепости
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

На территории «Флоры» были замечены несколько дворников, подметающих Выставочный сквер. Кстати, омичи в столь ранний час могли спокойно рассмотреть цветочные композиции выставки и сделать фотографии на память.

Утро - идеальное время, чтобы посмотреть "Флору" без огромных толпУтро - идеальное время, чтобы посмотреть "Флору" без огромных толп
Выставочный сквер убираютВыставочный сквер убирают
На территории "Флоры" было много дворниковНа территории "Флоры" было много дворников
Пустые улицы возле Выставочного сквераПустые улицы возле Выставочного сквера
В «кустах» у Памятника солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, спрятали пакет с мусоромВ «кустах» у Памятника солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, спрятали пакет с мусором
Утро - идеальное время, чтобы посмотреть "Флору" без огромных толп
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Улица Музейная ранним утром воскресенья еще не проснулась. Сегодня здесь, напомним, пройдет заключительный день фестиваля народных ремесел «Омск — город мастеров».

На Музейной три дня работал фестиваль "Омск - город мастеров"На Музейной три дня работал фестиваль "Омск - город мастеров"
Улица МузейнаяУлица Музейная
Палатки местных и приезжих мастеров 4 августа работают последний деньПалатки местных и приезжих мастеров 4 августа работают последний день
Большинство урн пустыеБольшинство урн пустые
Урны на улице МузейнойУрны на улице Музейной
На Музейной три дня работал фестиваль "Омск - город мастеров"
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Улица Ленина, где жизнь кипит не только на День города, но и каждые выходные, непривычно «тихая». Сотрудники омского УДХБ тоже уже успели добраться до нее и приступить к уборке.

Уборщики на улице ЛенинаУборщики на улице Ленина
Редкий транспорт на Ленина 4 августаРедкий транспорт на Ленина 4 августа
Прохожих тоже почти нетПрохожих тоже почти нет
Мусор уже собрали в пакетыМусор уже собрали в пакеты
Уборка в сквере у Юбилейного мостаУборка в сквере у Юбилейного моста
Уборщики на улице Ленина
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Заключительным пунктом в нашей утренней прогулке была Аллея олимпийских чемпионов, Ленинская горка и остановка Площадь победы. Последние два места, пожалуй, можно назвать самыми грязными. Полностью убрать их еще не успели. Как итог — черные пакеты спрятаны под деревьями, а из урн вываливается мусор.

Аллея олимпийских чемпионовАллея олимпийских чемпионов
Собранный мусор возле Аллеи олимпийцевСобранный мусор возле Аллеи олимпийцев
Ленинская горкаЛенинская горка
"Спрятанный" мусор в сквере Горка Ленина"Спрятанный" мусор в сквере Горка Ленина
Работники УДХБ спешат на уборкуРаботники УДХБ спешат на уборку
Переход на Площади ЛенинаПереход на Площади Ленина
На площади Ленина в 8 утра еще не успели прибратьсяНа площади Ленина в 8 утра еще не успели прибраться
Аллея олимпийских чемпионов
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Скорее всего, скопившийся мусор в урнах — это вопрос времени, и к обеду центр города приберут полностью.

Для тех, кто пропустил вчерашний концерт на Соборной площади, предлагаем прочитать материал Города55. Было душевно и интересно.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Праздники#Уборка#Мусор#Уборка улиц#День города#Новости#Центр города#УДХБ#Уборка мусора
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