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Published Сегодня, 08:37

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Updated Сегодня, 08:51

Человек-паук поздравил омичей с Днем города

Необычный гость. Человек-паук поздравил омичей с Днем города

3 августа 2024, 08:37
Фото: Алексей Терешин

Человек-паук поздравил омичей с Днем города

Сегодня утром Человек-паук прогулялся по центральным улицам областной столицы и поздравил омичей с Днем города.

Сегодня утром омичи заметили на улицах Омска необычного гостя — Человека-паука. Он поздравил жителей с Днем города и пожелал областной столице процветания. Видео-поздравление появилось в паблике «Омск путеводитель».

«Приветствую, омичи! Я к вам залетел в город, у вас тут очень классно, красивые дома, очень улыбчивые люди. Я в полном восторге! Слышал, что у вас сегодня День города, я вас поздравляю! Желаю вам процветания, чтобы у вас было очень много крутых идей, праздников, событий! Вы лучше всех!», — обратился к жителям города Человек-паук.

В образ героя из популярных комиксов перевоплотился Влад Толокнеев, который увлекается косплеем. Его основная профессия — инженер нефтегазового дела. Он рассказал, что сегодня вышел на улицы Омска, чтобы порадовать людей и показать один из своих костюмов. Кроме Человека-паука, у него есть костюмы Железного человека и Оптимуса Прайма.

Видео: Алексей Терешин
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