Необычный гость. Человек-паук поздравил омичей с Днем города

В образ героя из популярных комиксов перевоплотился Влад Толокнеев, который увлекается косплеем. Его основная профессия — инженер нефтегазового дела. Он рассказал, что сегодня вышел на улицы Омска, чтобы порадовать людей и показать один из своих костюмов. Кроме Человека-паука, у него есть костюмы Железного человека и Оптимуса Прайма.