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Станет свободнее. На оживленном перекрестке в центре Омска изменят схему движения

Станет свободнее. На оживленном перекрестке в центре Омска изменят схему движения

Вчера, 16:58
Фото: 1MI

В Омске на перекрестке улиц Герцена и Булатова изменится схема движения

Изменения вступят в силу с сегодняшнего дня.

В Омске на пересечении улиц Герцена и Булатова изменится схема движения по полосам. Изменения вступят в силу с сегодняшнего дня. 

Теперь при движении по улице Булатова в направлении улицы Орджоникидзе с крайней правой полосы можно будет проехать прямо и направо по разрешающему сигналу основной секции светофора.

Кроме того, при движении по улице Герцена в направлении центра города также по разрешающему сигналу светофора разрешат проезд прямо и поворот направо.

На светофорах демонтируют дополнительные секции, разрешающие поворот направо и  заменят дорожные знаки для движения по полосам.

Светофор будет регулировать движение транспорта и пешеходов в три фазы:

  • в первой разрешено движение по улице Булатова (одностороннее);
  • во второй – по улице Герцена с обоих подъездов к перекрестку,
  • третья фаза разрешает пешеходное движение во всех направлениях.

Благодаря новой схеме движения на улице Булатова в направлении метромоста должно стать свободнее. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Светофор#Перекресток#Центр города
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