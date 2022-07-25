Станет свободнее. На оживленном перекрестке в центре Омска изменят схему движения

В Омске на пересечении улиц Герцена и Булатова изменится схема движения по полосам. Изменения вступят в силу с сегодняшнего дня.
Теперь при движении по улице Булатова в направлении улицы Орджоникидзе с крайней правой полосы можно будет проехать прямо и направо по разрешающему сигналу основной секции светофора.
Кроме того, при движении по улице Герцена в направлении центра города также по разрешающему сигналу светофора разрешат проезд прямо и поворот направо.
На светофорах демонтируют дополнительные секции, разрешающие поворот направо и заменят дорожные знаки для движения по полосам.
Светофор будет регулировать движение транспорта и пешеходов в три фазы:
Благодаря новой схеме движения на улице Булатова в направлении метромоста должно стать свободнее.