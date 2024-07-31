За Ленинскую горку будем биться: омский депутат — о голограмме и восстановлении храма

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Депутат Госдумы от Омской области и первый секретарь обкома КПРФ Андрей Алехин прокомментировал идею бывшего губернатора Леонида Полежаева о создании голограммы Ильинского собора. Экс-глава региона вновь поднял вопрос о восстановлении храма, но пока предложил сделать световую проекцию. Алехин выступил с критикой.
«Сложно оценить, я не совсем представляю, что это такое, и как будет выглядеть [голограмма]. Но Ленинскую горку отдавать мы не будем. Формально говорят о переносе памятника Ленину, но перенос означает снос. Население категорически против очередного собора в центре города Омска. У нас в центре города девять культовых учреждений. Они в шаговой доступности», — рассказал Алехин Городу55.
Депутат добавил, что строительство храма нелогично с урбанистической точки зрения. Как минимум, рядом с церковью необходимо будет обустроить парковку.
«Мы парализуем центр города. У нас две дороги — улица Ленина и проспект Маркса. И памятник Ленину стоит с 50-х годов. И нормально мы уживаемся — стоит Владимир Ильич и стоит часовня. Рядом Казачий собор, недалеко собор у Законодательного собрания, собор на Партизанской. Ну, куда больше? Зачем? — задается вопросом парламентарий. — Про голограмму не говорю, потому что не совсем представляю, как это будет. Мы за Ленинскую горку будем биться».
Аналогичная ситуация возникла в апреле нынешнего года. Митрополит Омский и Таврический Дионисий высказался о возможности восстановления Ильинского собора. Андрей Алехин воспринял эту идею отрицательно.