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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Андрей Алехин

За Ленинскую горку будем биться: омский депутат — о голограмме и восстановлении храма

31 июля 2024, 08:43
Фото: gorod55.ru
Андрей Алехин

Омский депутат Алехин прокомментировал идею Полежаева о голограмме собора

По мнению Андрея Алехина, в центре Омска достаточно храмов без Ильинского собора.

Депутат Госдумы от Омской области и первый секретарь обкома КПРФ Андрей Алехин прокомментировал идею бывшего губернатора Леонида Полежаева о создании голограммы Ильинского собора. Экс-глава региона вновь поднял вопрос о восстановлении храма, но пока предложил сделать световую проекцию. Алехин выступил с критикой.

«Сложно оценить, я не совсем представляю, что это такое, и как будет выглядеть [голограмма]. Но Ленинскую горку отдавать мы не будем. Формально говорят о переносе памятника Ленину, но перенос означает снос. Население категорически против очередного собора в центре города Омска. У нас в центре города девять культовых учреждений. Они в шаговой доступности», — рассказал Алехин Городу55.

Депутат добавил, что строительство храма нелогично с урбанистической точки зрения. Как минимум, рядом с церковью необходимо будет обустроить парковку.

«Мы парализуем центр города. У нас две дороги — улица Ленина и проспект Маркса. И памятник Ленину стоит с 50-х годов. И нормально мы уживаемся — стоит Владимир Ильич и стоит часовня. Рядом Казачий собор, недалеко собор у Законодательного собрания, собор на Партизанской. Ну, куда больше? Зачем? — задается вопросом парламентарий. — Про голограмму не говорю, потому что не совсем представляю, как это будет. Мы за Ленинскую горку будем биться».

Аналогичная ситуация возникла в апреле нынешнего года. Митрополит Омский и Таврический Дионисий высказался о возможности восстановления Ильинского собора. Андрей Алехин воспринял эту идею отрицательно.

Леонид Полежаев предложил сделать в центре Омска голограмму Ильинского собора
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Депутат#Строительство#Парковка#Храм#Центр города#Памятник Ленину
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