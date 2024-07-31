За Ленинскую горку будем биться: омский депутат — о голограмме и восстановлении храма

Депутат Госдумы от Омской области и первый секретарь обкома КПРФ Андрей Алехин прокомментировал идею бывшего губернатора Леонида Полежаева о создании голограммы Ильинского собора. Экс-глава региона вновь поднял вопрос о восстановлении храма, но пока предложил сделать световую проекцию. Алехин выступил с критикой.