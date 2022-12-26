«Выгонят» всех. Маршрутки, купленные при Фадиной, покинут центр Омска

«Омск-информ» сообщил, что департамент транспорта планирует избавиться от маршруток в центре города, в том числе, от муниципальных. Сейчас городские «Луидоры», закупленные при мэре Оксане Фадиной, ходят по 6 маршрутам: 23, 46, 62, 87, 90 и 94. Вмещают они около 20 человек. 23, 46 и 62 маршруты останутся в центре, их переносить пока не будут.
Ранее мы сообщали, что 15 машин сдали в сублизинг частному перевозчику, потому что «Луидоры» простаивают на территории ПП-8. Сейчас из всего городского парка по назначению используется только 38 машин. А со следующего года станет еще на 10 машин меньше. В центре и вовсе останется 17: на 46 маршруте 14 автомобилей, на 23 — 2, а на 62 — 1. Скоро очень сложно будет встретить «газельку» на главных улицах Омска — на Маркса, Красном Пути, Гагарина и Интернациональной.
Напомним, что до июня 2023 года из центра уберут всех частников на маломестных маршрутках. Их «отправят» в объезд по улицам Маршала Жукова и Фрунзе, если они не закупят новый парк.
Дептранс планирует сдать в аренду 30 «Луидоров» из простаивающих, но их в центр Омска в связи с изменениями в маршрутной сети не пустят. Еще 5 машин хотят продать, если получат разрешение от лизинговой компании. Невостребованными останутся около 20 «Луидоров», на каждый с учетом лизинга город потратил 3,68 млн рублей.