«Выгонят» всех. Маршрутки, купленные при Фадиной, покинут центр Омска

Ранее мы сообщали, что 15 машин сдали в сублизинг частному перевозчику, потому что «Луидоры» простаивают на территории ПП-8. Сейчас из всего городского парка по назначению используется только 38 машин. А со следующего года станет еще на 10 машин меньше. В центре и вовсе останется 17: на 46 маршруте 14 автомобилей, на 23 — 2, а на 62 — 1. Скоро очень сложно будет встретить «газельку» на главных улицах Омска — на Маркса, Красном Пути, Гагарина и Интернациональной.