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Выездное совещание с жителями дома на Пригородной

Прокурор и мэр Омска встретились с жильцами «разрушающегося» дома на Пригородной

5 марта 2024, 06:38
Фото: Прокуратура Омской области
Выездное совещание с жителями дома на Пригородной
Жильцы девятиэтажки пожаловались в прокуратуру на нарушения в работе систем водоотведения и возникновение многочисленных трещин.

С жителями девятиэтажного дома на Пригородной, 23/2 вчера, 4 марта, встретились прокурор Омска Павел Попов и мэр Сергей Шелест. О проблемах этого дома Город55 рассказывал неоднократно, омичи даже подготовили открытое письмо и записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инициативная группа граждан оставила заявления о нарушениях в работе канализационной насосной станции и возникновении трещин как в квартирах, так и местах общего пользования. Последнее жильцы связывают с начавшимся рядом строительством ЖК «Мирапорт».

Во время встречи органы власти сообщили жильцам о мерах, которые они принимают для обеспечения безопасного и комфортного проживания, и поделились результатами проведенных прокурорских проверок.

«Определен механизм проведения детального обследования дома с целью установления причин образования трещин, порядок обслуживания канализационно-насосной станции, назначены ответственные за проведение ремонта. Восстановление прав граждан, устранение недостатков находится на контроле органов прокуратуры», — отметили в прокуратуре.

Экспертизу в девятиэтажке на Пригородной согласился оплатить застройщик, который возводил этот микрорайон. Организацию для проведения экспертизы для объективности и независимости смогут выбрать сами жители.

Встреча с жителями дома на ПригороднойВстреча с жителями дома на Пригородной
Встреча с жителями дома на Пригородной
Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

Решился и вопрос с заключением договора на постоянное обслуживание канализационно-насосной станции.

«Договор аварийного перекрытия с омским подразделением Росводоканала подписан, в ближайшие время будут оформлены документы на постоянное обслуживание, это, по сути, ничего не меняет — дома уже под крылом ресурсоснабжающей организации», — сообщил мэр Сергей Шелест.
Омичи из покрывшегося кучей трещин дома на Пригородной записали видеообращение
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