Прокурор и мэр Омска встретились с жильцами «разрушающегося» дома на Пригородной

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
С жителями девятиэтажного дома на Пригородной, 23/2 вчера, 4 марта, встретились прокурор Омска Павел Попов и мэр Сергей Шелест. О проблемах этого дома Город55 рассказывал неоднократно, омичи даже подготовили открытое письмо и записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инициативная группа граждан оставила заявления о нарушениях в работе канализационной насосной станции и возникновении трещин как в квартирах, так и местах общего пользования. Последнее жильцы связывают с начавшимся рядом строительством ЖК «Мирапорт».
Во время встречи органы власти сообщили жильцам о мерах, которые они принимают для обеспечения безопасного и комфортного проживания, и поделились результатами проведенных прокурорских проверок.
«Определен механизм проведения детального обследования дома с целью установления причин образования трещин, порядок обслуживания канализационно-насосной станции, назначены ответственные за проведение ремонта. Восстановление прав граждан, устранение недостатков находится на контроле органов прокуратуры», — отметили в прокуратуре.
Экспертизу в девятиэтажке на Пригородной согласился оплатить застройщик, который возводил этот микрорайон. Организацию для проведения экспертизы для объективности и независимости смогут выбрать сами жители.
Решился и вопрос с заключением договора на постоянное обслуживание канализационно-насосной станции.
«Договор аварийного перекрытия с омским подразделением Росводоканала подписан, в ближайшие время будут оформлены документы на постоянное обслуживание, это, по сути, ничего не меняет — дома уже под крылом ресурсоснабжающей организации», — сообщил мэр Сергей Шелест.