Прокурор и мэр Омска встретились с жильцами «разрушающегося» дома на Пригородной

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инициативная группа граждан оставила заявления о нарушениях в работе канализационной насосной станции и возникновении трещин как в квартирах, так и местах общего пользования. Последнее жильцы связывают с начавшимся рядом строительством ЖК «Мирапорт».