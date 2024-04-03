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Разрушается на глазах. Омичи пожаловались на состояние дороги рядом с парком Победы

3 апреля 2024, 04:59
Фото: 1MI
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На Левобережье Омска начала разрушаться дорога по улице Суворова

Участок пообещали обследовать и в случае необходимости включить в список по аварийно-восстановительному ремонту.

В соцсетях омичи рассказали об ужасном состоянии дороги по улице Суворова, недалеко от парка Победы. С краю дороги, видимо, из-за подтопления начало вымывать грунт. Часть асфальта уже обрушилась и появились трещины.

«Улица Суворова разрушается на глазах», — написала омичка, заснявшая на фото и видео масштаб проблемы.
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Фото: Паблик «ЧП Омск»

В администрации Омска пообещали направить специалистов для обследования участка и при необходимости включить его в список текущего года по аварийно-восстановительному ремонту. Последний формируют ежегодно и включают в него наиболее разрушенные участки городских дорог.

«Этот список составляется на основании результатов комиссионного объезда в весенний период, а также по предписаниям контрольно-надзорных органов», — отметили в мэрии.

Добавим, что в последний раз, судя по данным портала госзакупок, улицу Суворова (от Володарского до круговой развязки Ленинградского моста) ремонтировали летом 2017 года. Тогда ремонтом дороги за 30,3 млн рублей занимался «Стройсервис» Якова Вагнера.

Омские дорожники приступили к ремонту разрушенных участков дорог
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#Общество#Дороги#Ремонт#Омск#Ремонт дорог#Жалобы#Новости#Разрушение#Проблемы#Юлия Истомина#Ямы#Трещины
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