«Никому до нас нет дела». В омских Нефтяниках затапливает дом из-за трещины на стене

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Вчера вечером в группе «Аварийный Омск» появилось обращение от омича, требующего от мэра Сергея Шелеста и АО «Тепловая компания» разобраться в последствиях коммунальной аварии.
Омич жалуется на неудовлетворительные условия жизни в доме после аварии на теплосетях в феврале 2024 года, которая затопила подпол в квартире №6. Несмотря на проведенные ремонтные работы, в помещении сохраняется влажность, а несколько недель назад в квартире вспыхнула розетка.
«Многократно обращались в тепловую компанию с требованием разобраться в ситуации, но никто не торопится. Фундамент дома подмывается, в стене дома появилась трещина, но никому и дела нет», — пишет омич.
Он также сообщил, что в доме отсутствует горячая вода с первой половины августа.
В завершение обращения омич просит властей разобраться в ситуации и принять меры для устранения последствий аварии.
Жалоба омича не осталась незамеченной. Как рассказали Городу55 в пресс-службе Омской мэрии, сотрудники тепловой компании устранили повреждение на трубопроводе, а потребители обеспечиваются горячей водой по временной схеме. Также выяснилось, что в доме никогда не было подвала, и его организовали самостоятельно.
«Также необходимо отметить, что многоквартирный дом 71А по улице 50 лет Профсоюзов — бесподвальный. Последствия аварийной ситуации на теплоузле дома весной на теплосетях устранены управляющей организацией „Заря-Восход“. Обращений об образовании трещин в управляющую компанию не поступало», — рассказали Городу55 в администрации.
Тем не менее, специалисты проведут дополнительное обследование дома. Ранее Город55 писал об опасном доме на улице Лермонтова, где начал разваливаться фасад.