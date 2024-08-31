gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

В омских Нефтяниках затапливает дом из-за трещины на стене

«Никому до нас нет дела». В омских Нефтяниках затапливает дом из-за трещины на стене

31 августа 2024, 06:56
Фото: gorod55.ru

В омских Нефтяниках затапливает дом из-за трещины на стене

Жители рассказали о проблеме в соцсетях. Помещения наполнены влагой и сыростью, стены не просыхают, однако проблему решать никто не торопится.

Вчера вечером в группе «Аварийный Омск» появилось обращение от омича, требующего от мэра Сергея Шелеста и АО «Тепловая компания» разобраться в последствиях коммунальной аварии.

Омич жалуется на неудовлетворительные условия жизни в доме после аварии на теплосетях в феврале 2024 года, которая затопила подпол в квартире №6. Несмотря на проведенные ремонтные работы, в помещении сохраняется влажность, а несколько недель назад в квартире вспыхнула розетка.

«Многократно обращались в тепловую компанию с требованием разобраться в ситуации, но никто не торопится. Фундамент дома подмывается, в стене дома появилась трещина, но никому и дела нет», — пишет омич.

Он также сообщил, что в доме отсутствует горячая вода с первой половины августа.

Фото: Аварийный Омск

В завершение обращения омич просит властей разобраться в ситуации и принять меры для устранения последствий аварии.

Жалоба омича не осталась незамеченной. Как рассказали Городу55 в пресс-службе Омской мэрии, сотрудники тепловой компании устранили повреждение на трубопроводе, а потребители обеспечиваются горячей водой по временной схеме. Также выяснилось, что в доме никогда не было подвала, и его организовали самостоятельно.

«Также необходимо отметить, что многоквартирный дом 71А по улице 50 лет Профсоюзов — бесподвальный. Последствия аварийной ситуации на теплоузле дома весной на теплосетях устранены управляющей организацией „Заря-Восход“. Обращений об образовании трещин в управляющую компанию не поступало», — рассказали Городу55 в администрации.

Тем не менее, специалисты проведут дополнительное обследование дома. Ранее Город55 писал об опасном доме на улице Лермонтова, где начал разваливаться фасад.

Глыбы падают прямо на людей. В Омске разрушается здание в центре города
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Жалобы#Тепловая компания#Новости#Аварийный дом#Трещины
Подпишитесь
Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
Сегодня, 04:13
Третий срок: Фридриха Мецлера переизбрали главой Калачинского района
Вчера, 10:54
В планах 19 многоэтажек. В Омске на 21-й Амурской построят ЖК «Зеленый сад»
Сегодня, 03:30
«Воняет газом». Омск окутал ядовитый смог с привкусом химии
Сегодня, 04:39
Принимал роды у козы. Омский врач рассказал про съемки в шоу ТНТ
Сегодня, 04:00