«Никому до нас нет дела». В омских Нефтяниках затапливает дом из-за трещины на стене

Омич жалуется на неудовлетворительные условия жизни в доме после аварии на теплосетях в феврале 2024 года, которая затопила подпол в квартире №6. Несмотря на проведенные ремонтные работы, в помещении сохраняется влажность, а несколько недель назад в квартире вспыхнула розетка.