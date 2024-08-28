Мэрия Омска получила представление от следкома из-за трещин в доме на Пригородной

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Как стало известно Городу55, администрация Омска получила представление от следкома из-за треснувших стен в доме № 23/2 на улице Пригородной. В региональном СК нашему корреспонденту информацию подтвердили. Представление в мэрию было направлено в начале августа. На ответ для следкома у администрации есть месяц.
Город55 также направил запрос в мэрию о проделанной работе.
В январе жильцы дома на Пригородной сообщили, что по зданию пошли трещины. Местные считают, что в этом виновата стройка нового ЖК «Мирапорт». Здание на берегу Иртыша возводила компания «Причал».
Напомним, сейчас строительство жилого комплекса остановлено по решению суда. Ранее прокуратура обратилась в суд, чтобы выяснить законность передачи участка застройщику. Дело в том, что земля находится в федеральной собственности и, по мнению ведомства, не могла отойти ни в чьи руки.