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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:20

Мэрия Омска получила представление от следкома из-за трещин в доме на Пригородной

Мэрия Омска получила представление от следкома из-за трещин в доме на Пригородной

28 августа 2024, 07:11
Фото: Яндекс Карты
Администрации города отводится месяц на ответ по представлению.

Как стало известно Городу55, администрация Омска получила представление от следкома из-за треснувших стен в доме № 23/2 на улице Пригородной. В региональном СК нашему корреспонденту информацию подтвердили. Представление в мэрию было направлено в начале августа. На ответ для следкома у администрации есть месяц.

Город55 также направил запрос в мэрию о проделанной работе.

В январе жильцы дома на Пригородной сообщили, что по зданию пошли трещины. Местные считают, что в этом виновата стройка нового ЖК «Мирапорт». Здание на берегу Иртыша возводила компания «Причал».

Напомним, сейчас строительство жилого комплекса остановлено по решению суда. Ранее прокуратура обратилась в суд, чтобы выяснить законность передачи участка застройщику. Дело в том, что земля находится в федеральной собственности и, по мнению ведомства, не могла отойти ни в чьи руки.

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#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#Суд#Строительство#Застройщик#Земля#Иртыш#Следком#Администрация#Представление#Дом#ЖК Мирапорт#Трещины#Законность
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