Мэрия Омска получила представление от следкома из-за трещин в доме на Пригородной

Напомним, сейчас строительство жилого комплекса остановлено по решению суда. Ранее прокуратура обратилась в суд, чтобы выяснить законность передачи участка застройщику. Дело в том, что земля находится в федеральной собственности и, по мнению ведомства, не могла отойти ни в чьи руки.