Есть угроза жизни. В доме на Пригородной, покрывшемся трещинами, провели экспертизу

В результате проведенного исследования специалист пришел к выводу, что трещины в первом и втором подъездах, их фасадах и фундаменте второго подъезда появились из-за затоплений подвала в январе–феврале 2024 года. А причиной возникновения трещин в цокольном этаже и стенах подъездов напротив выходов из лифта является недостаточная жесткость диафрагм.