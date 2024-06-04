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Иллюстрация

Есть угроза жизни. В доме на Пригородной, покрывшемся трещинами, провели экспертизу

4 июня 2024, 04:14
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стали известны результаты экспертизы, проведенной в омском доме на Пригородной

Трещины в девятиэтажке начали образовываться в январе, постепенно их количество только увеличивалось.

В девятиэтажном доме на Пригородной, который в январе этого года пошел многочисленными трещинами, уже провели независимую экспертизу. Ее, напомним, оплатил застройщик Михаил Попов. Житель девятиэтажки поделился с Городом55 отчетом с выводами, сделанными специалистом из компании «РСТ СЭП».

Трещины разной направленности присутствуют на фасадах лестничных клеток, в наружных стенах и штукатурке лестничных холлов, диафрагмах жесткости цокольного этажа, фундаментах 1 и 2 подъездов, газобетонных перегородках цокольного этажа. Ширина раскрытия трещин в диафрагмах жесткости цокольного этажа в подъездах девятиэтажки достигает 0,9 мм, а глубина — 9,96 см. Зафиксирована также и просадка 1 и 2 подъездов относительно остальных.

«Трещины на фасаде находятся на открытом воздухе и периодически намокают. Из-за этого в осенний и весенний период, а также при оттепелях в зимнее время, при замерзании возможно увеличение трещин с последующим выпаданием кирпичей. Трещины в стенах подъездов также могут привести к отслаиванию и падению штукатурки», — утверждает эксперт.

В результате проведенного исследования специалист пришел к выводу, что трещины в первом и втором подъездах, их фасадах и фундаменте второго подъезда появились из-за затоплений подвала в январе–феврале 2024 года. А причиной возникновения трещин в цокольном этаже и стенах подъездов напротив выходов из лифта является недостаточная жесткость диафрагм.

«Трещины на фасаде и стенах подъездов несут угрозу жизни и здоровья людей, ухудшение эксплуатационных свойств здания и не несут угрозу снижения несущей способности и прочности многоквартирного дома либо угрозу обрушения», — говорится в отчете.
Одна из трещин во втором подъездеОдна из трещин во втором подъезде
Одна из трещин во втором подъезде
Фото: Отчет компании «РСТ СЭП»

По мнению эксперта, необходимо принимать срочные меры по постоянному усилению конструкций, фасада и стен подъездов. Для этого требуется провести проектно-изыскательные работы.

«Спешить тут теперь нельзя, угрозы обрушения нет на данный момент, но нужно проектное решение по усилению, чтобы дальше не ухудшалась ситуация. Также из-за треснувших фасадов и стен подъездов есть угроза жизни, как указано в заключении. Все это требует взвешенных решений перед действиями», — сообщил Городу55 о дальнейших действиях житель девятиэтажки на Пригородной Александр.

Напомним, жильцы дома с трещинами связывали возникшую проблему со строительством неподалеку нового ЖК «Мирапорт». Из-за выдачи незаконного разрешения на строительство дома даже возбудили уголовное дело. Им занимается следком и прокуратура.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Жалобы#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Проблемы#Трещины в доме#Трещины#Усиление
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