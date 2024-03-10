«Ждем когда угол вывалится». Омичка пожаловалась на трещины в стенах общежития

Обращение девушки появилось в субботу, 9 марта, на странице сообщества «Омск ВК» — она предположила, что домом № 27 на Молодогвардейской улице просто не хотят заниматься, поскольку это общежитие. По ее словам, это может привести к повторению истории с домом 23/2 на улице Пригородной — там, напомним, жители писали открытое письмо и видеообращение к Владимиру Путину с требованием ремонта дома и разрешением ситуации с выходящей из строя насосной станции канализации.