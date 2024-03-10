Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

иллюстрация

«Ждем когда угол вывалится». Омичка пожаловалась на трещины в стенах общежития

10 марта 2024, 06:34
Фото: 1MI
иллюстрация

Жительница Омска рассказала о трещинах в стенах дома на Молодогвардейской

По ее словам, управляющая компания «не реагирует».

Обращение девушки появилось в субботу, 9 марта, на странице сообщества «Омск ВК» — она предположила, что домом № 27 на Молодогвардейской улице просто не хотят заниматься, поскольку это общежитие. По ее словам, это может привести к повторению истории с домом 23/2 на улице Пригородной — там, напомним, жители писали открытое письмо и видеообращение к Владимиру Путину с требованием ремонта дома и разрешением ситуации с выходящей из строя насосной станции канализации.

Кадры с трещинами в стенах домаКадры с трещинами в стенах дома
Кадры с трещинами в стенах домаКадры с трещинами в стенах дома
Кадры с трещинами в стенах дома
Фото: Сообщество "Омск ВК"

Пресс-служба администрации Омска прокомментировала ситуацию с трещинами под сообщением с жалобой: по их данным, обращений в управляющую компанию дома от жителей не поступали, но специалисты УК проведут обследование и установят маячки для контроля развития повреждений уже сегодня.

Прокурор и мэр Омска встретились с жильцами «разрушающегося» дома на Пригородной
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Новости#Жалоба#Общежитие#Илья Скобин#Трещины
Подпишитесь
На территории детдома в Омской области ввели карантин из-за смертельной инфекции
Вчера, 08:36
Омские врачи без наркоза сделали операцию на артериях пожилому пациенту
Вчера, 03:44
«Тяжелая серия. Идем дальше»: капитан «Авангарда» Шарипзянов — о победе над «Ладой»
Вчера, 14:42
До 85 тысяч. Стало известно, на какую зарплату могут рассчитывать фармацевты в Омске
Вчера, 08:04
В Омске ищут подрядчика, который за 16,5 млн будет отвозить мусор на полигон
Вчера, 05:46
«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф
Вчера, 12:50