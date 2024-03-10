Огромные зарплаты, лодки в туннеле и треснувший дом. Омск в воскресенье

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270 тысяч рублей в месяц — сумма, явно выделяющаяся на рынке труда. Однако Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова заинтересовано в ценном специалисте и готово оплачивать его услуги: предприятию нужен главный контролер-ревизор, которому поручат и технический контроль продукции и генерацию идей для улучшения контроля качества изделий. Что необходимо для высокооплачиваемой должности — можно узнать в материале по ссылке ниже.
Как бы абсурдно не звучало, но правда такова: охрану омского метрополитена, а конкретно станций «Заречная» и «Кристалл» пришлось усилить — уж очень много внимания привлекает романтика пустых тоннелей. Ну, а кто-то решил романтику довести до предела — притащив в туннель лодку. Благо, это было несколько лет назад — внезапную «водную артерию» уже перекрыли. А вот подробности, откуда эти сведения и кому поручили оберегать «подземный» Омск — в материале ниже.
На сей раз беда настигла жителей дома №27 по улице Молодогвардейской: трещины украсили фасад общежития. И, по словам оставившей жалобу омички, внимания к дому проявляют незаслуженно мало — а это грозит повторением страшной истории дома на Пригородной. Но, общественный резонанс поднят, а мэрия уже сообщила об установке аварийных маяков — остается только следить за развитием событий. Кстати, посмотреть фото с места событий можно в материале: