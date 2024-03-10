Огромные зарплаты, лодки в туннеле и треснувший дом. Омск в воскресенье

Как бы абсурдно не звучало, но правда такова: охрану омского метрополитена, а конкретно станций «Заречная» и «Кристалл» пришлось усилить — уж очень много внимания привлекает романтика пустых тоннелей. Ну, а кто-то решил романтику довести до предела — притащив в туннель лодку. Благо, это было несколько лет назад — внезапную «водную артерию» уже перекрыли. А вот подробности, откуда эти сведения и кому поручили оберегать «подземный» Омск — в материале ниже.