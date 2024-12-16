Трещины и неисправности: СК России усилило расследование дела омского общежития

Posted 16 декабря, 05:14
Published 16 декабря, 05:14
Modified 16 декабря, 05:33
Updated 16 декабря, 05:33
По данным информационного центра СК России, Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о нарушении прав жильцов общежития по улице Молодогвардейская, 27 в Омске.
В этом общежитии, построенном еще в 1968 году, образовались трещины в стенах, что привело к угрозе его обрушения. Также в здании не функционируют системы водоснабжения, водоотведения и канализации. Особенно остро стоит проблема с отоплением: с декабря прошлого года в дом не подается тепло, несмотря на регулярную оплату коммунальных услуг жильцами.
Жители общежития неоднократно обращались в управляющую компанию и местную администрацию, но их проблемы так и не были решены. В ответ на многочисленные жалобы и обращения, Следственный комитет Омской области начал расследование. Сейчас дело находится под контролем центрального аппарата ведомства.
Напоминаем, что впервые ситуация с общежитием на Молодогвардейской, 27 привлекла внимание в марте этого года, когда одна из жительниц пожаловалась на трещины в стенах. После этого Бастрыкин заинтересовался ситуацией и поручил провести расследование. Теперь дело находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.