Трещины и неисправности: СК России усилило расследование дела омского общежития

В этом общежитии, построенном еще в 1968 году, образовались трещины в стенах, что привело к угрозе его обрушения. Также в здании не функционируют системы водоснабжения, водоотведения и канализации. Особенно остро стоит проблема с отоплением: с декабря прошлого года в дом не подается тепло, несмотря на регулярную оплату коммунальных услуг жильцами.