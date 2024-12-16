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Posted 16 декабря, 05:14

Published 16 декабря, 05:14

Modified 16 декабря, 05:33

Updated 16 декабря, 05:33

Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о проблемном общежитии в Омске

Трещины и неисправности: СК России усилило расследование дела омского общежития

16 декабря 2024, 05:14
Фото: 1MI.

Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о проблемном общежитии в Омске

Жители дома в Ленинском округе неоднократно обращались за помощью.

По данным информационного центра СК России, Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о нарушении прав жильцов общежития по улице Молодогвардейская, 27 в Омске.

В этом общежитии, построенном еще в 1968 году, образовались трещины в стенах, что привело к угрозе его обрушения. Также в здании не функционируют системы водоснабжения, водоотведения и канализации. Особенно остро стоит проблема с отоплением: с декабря прошлого года в дом не подается тепло, несмотря на регулярную оплату коммунальных услуг жильцами.

Жители общежития неоднократно обращались в управляющую компанию и местную администрацию, но их проблемы так и не были решены. В ответ на многочисленные жалобы и обращения, Следственный комитет Омской области начал расследование. Сейчас дело находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Напоминаем, что впервые ситуация с общежитием на Молодогвардейской, 27 привлекла внимание в марте этого года, когда одна из жительниц пожаловалась на трещины в стенах. После этого Бастрыкин заинтересовался ситуацией и поручил провести расследование. Теперь дело находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.

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#Диана Рязанцева#Омск#Отопление#Жалобы#Водоснабжение#Жильцы#Управляющая компания#Канализация#Расследование#СК России#Общежитие#Трещины
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