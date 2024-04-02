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Девятиэтажка на Пригородной, 23/2

В омском доме на Пригородной, который пошел трещинами, в апреле проведут экспертизу

2 апреля 2024, 10:11
Фото: yandex.ru/maps
Девятиэтажка на Пригородной, 23/2
Экспертизу оплатил застройщик, возводивший микрорайон на Пригородной. Проводить ее будет омская компания «РСТ СЭП».

Городу55 стало известно, что в девятиэтажном доме на Пригородной 23/2, на фасаде, стенах и в подвале которого появились многочисленные трещины, уже в апреле проведут экспертизу для того, чтобы установить причины образования трещин.

Детальное обследование разрушающегося дома анонсировали примерно месяц назад после личной встречи мэра Сергея Шелеста и прокурора Павла Попова с жильцами. Спустя месяц договор с экспертной организацией подписан, а застройщик, который возводил микрорайон на Пригородной — Михаил Попов, оплатил проведение работ.

«Нам застройщик нашего дома оплатил экспертизу, новый застройщик (компания „Причал 55“, которая возводит ЖК „Мирапорт“ по соседству, — прим. Ред.) самоустранился из ситуации. Ждем, что покажет экспертиза, какие выводы сделает эксперт по нашей ситуации», — сообщил Городу55 житель девятиэтажки на Пригородной Александр.

Проводить обследование будет местная компания «РСТ СЭП», зарегистрированная в 2021 году и специализирующаяся на технических испытаниях, исследованиях, анализе и сертификации. Ее для объективности и независимости выбрали сами жильцы. К работе фирма приступит 15 апреля, а срок прохождения экспертизы составит 45 рабочих дней.

Трещины в доме на Пригородной, 23/2Трещины в доме на Пригородной, 23/2
Трещины в доме на Пригородной, 23/2
Фото: Предоставлено Городу55

Напомним, что трещины в доме на Пригородной начали образовываться с января 2024 года, с каждым месяцем их число увеличивалось. Местные жители связывали их появление с развернувшейся стройкой по соседству (ЖК «Мирапорт») и забиванием свай для нового дома. По результатам экспертизы и удастся понять, что привело к такому состоянию построенный в 2015 году дом.

Вторая проблема, которая мучала омичей из девятиэтажки в Нефтяниках, кстати, решилась. Водоканал прочистил канализационную насосную систему и наружные сети, достав более четырех кубометров мусора. После этого дом больше не затапливало канализационными водами.

Омичи из покрывшегося кучей трещин дома на Пригородной записали видеообращение
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