В омском доме на Пригородной, который пошел трещинами, в апреле проведут экспертизу

Напомним, что трещины в доме на Пригородной начали образовываться с января 2024 года, с каждым месяцем их число увеличивалось. Местные жители связывали их появление с развернувшейся стройкой по соседству (ЖК «Мирапорт») и забиванием свай для нового дома. По результатам экспертизы и удастся понять, что привело к такому состоянию построенный в 2015 году дом.