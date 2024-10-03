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Торпедо

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Новый тренер защиты омского «Авангарда». Чем известен Александр Завьялов
3 октября, 08:33
Упор на оборону. В омский «Авангард» официально перешел новый тренер
Контракт с ним уже подписан. Мужчине предстоит много работы.
3 октября, 06:40
В штаб омского «Авангарда» хотят пригласить экс-тренера из «Сибири»
3 октября, 03:07
Экс-вратарь омского «Авангарда» стал тренером в клубе «Атлант»
Алексей Мурыгин выступал в составе «ястребов» в сезоне-2018/2019.
10 июля, 10:09
2023
Будет выступать под № 18. «Авангард» заключил контракт с нападающим Жафяровым
Ранее 30-летний хоккеист играл за «Ак Барс». Казанский клуб получил денежную компенсацию за форварда.
28 декабря 2023, 06:39
Отдали на воспитание. «Торпедо» арендовал у омского «Авангарда» нападающего Малова
5 декабря 2023, 05:45
Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
25 ноября 2023, 03:03
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Торпедо»: «Не дали к нам приезжать»
Михаил Кравец считает, что для этой победы достойно поработали все четыре звена и вратарь.
31 октября 2023, 17:58
Омский «Авангард» напряженно победил нижегородский «Торпедо»
Встреча закончилась в основное время победой «ястребов» со счетом 3:2.
31 октября 2023, 16:45
Боевая игра. Главный тренер омского «Авангарда» высказался о проигрыше «Ак Барсу»
Встречу в Казани Михаил Кравец сравнил с играми в плей-офф в прошлом сезоне.
5 октября 2023, 20:27
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Торпедо»: «Лучшая игра сезона»
Основным слагаемым этой победы Михаил Кравец назвал выполнение игрового задания всеми игроками.
3 октября 2023, 20:02
Омский «Авангард» всухую одолел нижегородское «Торпедо»
Встреча закончилась с футбольным счетом — 1:0 в пользу «ястребов».
3 октября 2023, 19:02

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