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Омский «Авангард» заключил контракт с нападающим Дамиром Жафяровым

Будет выступать под № 18. «Авангард» заключил контракт с нападающим Жафяровым

28 декабря 2023, 06:39
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» заключил контракт с нападающим Дамиром Жафяровым

Ранее 30-летний хоккеист играл за «Ак Барс». Казанский клуб получил денежную компенсацию за форварда.

Омский «Авангард» до конца сезона заключил контракт с нападающим Дамиром Жафяровым. Он будет выступать за «ястребов» под № 18, сообщили 28 декабря на сайте хоккейного клуба.

«Жафяров — мастеровитый форвард для топ-6, с его приходом мы рассчитываем усилить конкуренцию в первых двух звеньях и добавить в реализации большинства. Контракт нападающего истекает в апреле, поэтому мы сразу договорились, что будем рассматривать возможность продления. В этом также будет мотивация Дамира показать свой лучший хоккей в составе „Авангарда“, особенно в плей-офф», — рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Ранее 30-летний хоккеист играл за «Ак Барс». Казанский клуб получил денежную компенсацию за форварда. Также Жафяров выступал за СКА, «Торпедо», «Адмирал», «Сибирь», ЦСКА и другие команды.

Ранее Город55 сообщал, что «Авангард» отдал нападающего Гераськина в магнитогорский «Металлург» в обмен на компенсацию.

Не тот результат. «Авангард» расстался с нападающим Гераськиным
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#Спорт#Авангард#Омск#Омская область#КХЛ#Сибирь#ЦСКА#Ак Барс#Евгений Игишев#МХЛ#СКА#Торпедо#Жафяров
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