Будет выступать под № 18. «Авангард» заключил контракт с нападающим Жафяровым

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:42
Омский «Авангард» до конца сезона заключил контракт с нападающим Дамиром Жафяровым. Он будет выступать за «ястребов» под № 18, сообщили 28 декабря на сайте хоккейного клуба.
«Жафяров — мастеровитый форвард для топ-6, с его приходом мы рассчитываем усилить конкуренцию в первых двух звеньях и добавить в реализации большинства. Контракт нападающего истекает в апреле, поэтому мы сразу договорились, что будем рассматривать возможность продления. В этом также будет мотивация Дамира показать свой лучший хоккей в составе „Авангарда“, особенно в плей-офф», — рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Ранее 30-летний хоккеист играл за «Ак Барс». Казанский клуб получил денежную компенсацию за форварда. Также Жафяров выступал за СКА, «Торпедо», «Адмирал», «Сибирь», ЦСКА и другие команды.
Ранее Город55 сообщал, что «Авангард» отдал нападающего Гераськина в магнитогорский «Металлург» в обмен на компенсацию.