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Posted 3 октября, 06:40

Published 3 октября, 06:40

Modified 3 октября, 06:44

Updated 3 октября, 06:44

В омском «Авангарде» утвердили нового тренера Завьялова

Упор на оборону. В омский «Авангард» официально перешел новый тренер

3 октября 2024, 06:40
Фото: Hawk.ru

В омском «Авангарде» утвердили нового тренера Завьялова

Контракт с ним уже подписан. Мужчине предстоит много работы.

Как уже сообщал Город55, в хоккейном клубе «Авангард» намереваются взять в тренерский штаб Александра Завьялова. Эту информацию подтвердили в ХК «Авангард», опубликовав сообщение о подписании контракта с тренером.

Фото: Хоккейный клуб «Авангард»

Александру Завьялову предстоит работать с защитниками команды до конца сезона. Необходимо улучшать игру в обороне, считают в руководстве.

«Игра в обороне — основополагающий момент в игре любой команды. Мы можем действовать в защите гораздо лучше, и поэтому пригласили для работы на этом направлении опытного тренера». Завьялов, обладая богатым опытом работы в известных клубах, таких как «Торпедо», «Ак Барс» и «Трактор», привнесет в команду новые тактические подходы и стратегии», — рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Среди достижений Завьялова — Кубок Гагарина, завоеванный в сезоне 2017-2018 с «Ак Барсом». Как отзываются коллеги, тренер известен своими замечательными коммуникативными навыками и умением находить общий язык с игроками, что наверняка позволит ему быстро интегрироваться в коллектив.

В штаб омского «Авангарда» хотят пригласить экс-тренера из «Сибири»
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#Кристина Антоносян#Общество#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Новости#Тренер#Ак Барс#Кубок Гагарина#Коллектив#Торпедо#Оборона
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