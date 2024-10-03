Упор на оборону. В омский «Авангард» официально перешел новый тренер

Posted 3 октября, 06:40
Published 3 октября, 06:40
Modified 3 октября, 06:44
Updated 3 октября, 06:44
Как уже сообщал Город55, в хоккейном клубе «Авангард» намереваются взять в тренерский штаб Александра Завьялова. Эту информацию подтвердили в ХК «Авангард», опубликовав сообщение о подписании контракта с тренером.
Александру Завьялову предстоит работать с защитниками команды до конца сезона. Необходимо улучшать игру в обороне, считают в руководстве.
«Игра в обороне — основополагающий момент в игре любой команды. Мы можем действовать в защите гораздо лучше, и поэтому пригласили для работы на этом направлении опытного тренера». Завьялов, обладая богатым опытом работы в известных клубах, таких как «Торпедо», «Ак Барс» и «Трактор», привнесет в команду новые тактические подходы и стратегии», — рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Среди достижений Завьялова — Кубок Гагарина, завоеванный в сезоне 2017-2018 с «Ак Барсом». Как отзываются коллеги, тренер известен своими замечательными коммуникативными навыками и умением находить общий язык с игроками, что наверняка позволит ему быстро интегрироваться в коллектив.
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