Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Торпедо»: «Лучшая игра сезона»

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:02
Updated Сегодня, 20:02
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о сухой победе над нижегородским «Торпедо» со счетом 1:0.
«Пожалуй, лучшая игра сезона, — много единоборств, силовой борьбы, вратарь на ноль, — все в сумме сложилось для победы. Главное же — это выполнение игрового задания всей командой», — считает Михаил Кравец.
По мнению наставника «ястребов», зрители, пришедшие на стадион Нагорный в Нижнем Новгороде, увидели зачарованный хоккей.
«С „Торпедо“ всегда очень интересно играть, — команда показывает атакующий хоккей, — агрессивно, активно. Мы тоже стараемся играть в такой же хоккей, и для зрителей это интереснее, да и зачаровывает такая игра», — уверен Кравец.
Между тем, на льду сегодня была игра «туда — сюда», где все могло измениться в любую секунду.
«Очень много было отличных моментов в игре, хорошие скорости, столкновения, единоборства, меньшинство и большинство, в общем, такая игра „туда — сюда“. Рад, что победили, поскольку соперник очень серьезный», — прокомментировал главный тренер «Авангарда».
Помимо игрового задания, одним из компонентов сегодняшней победы Кравец назвал игру Василия Демченко.
«Сегодня была отличная игра вратаря, такая всегда помогает команде побеждать. Однако и с той стороны вратарь был на высоте, потому и счет 1:0. Вообще игру вратарей не надо выносить за скобки. Без них просто не бывает хоккея. Вратарь — это 70, а то и 80% игры. Вот вам и результат, — сегодня оба вратаря тащили», — высказался Михаил Кравец.
Следующий матч «Авангард» также проведет на выезде и встретится с казанским «Ак Барсом».