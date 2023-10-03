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Михаил Кравец поздравил болельщиков с победой

Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Торпедо»: «Лучшая игра сезона»

3 октября 2023, 20:02
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец поздравил болельщиков с победой

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец назвал игру с «Торпедо» зачарованной

Основным слагаемым этой победы Михаил Кравец назвал выполнение игрового задания всеми игроками.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о сухой победе над нижегородским «Торпедо» со счетом 1:0.

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«Пожалуй, лучшая игра сезона, — много единоборств, силовой борьбы, вратарь на ноль, — все в сумме сложилось для победы. Главное же — это выполнение игрового задания всей командой», — считает Михаил Кравец.

По мнению наставника «ястребов», зрители, пришедшие на стадион Нагорный в Нижнем Новгороде, увидели зачарованный хоккей.

«С „Торпедо“ всегда очень интересно играть, — команда показывает атакующий хоккей, — агрессивно, активно. Мы тоже стараемся играть в такой же хоккей, и для зрителей это интереснее, да и зачаровывает такая игра», — уверен Кравец.

Между тем, на льду сегодня была игра «туда — сюда», где все могло измениться в любую секунду.

«Очень много было отличных моментов в игре, хорошие скорости, столкновения, единоборства, меньшинство и большинство, в общем, такая игра „туда — сюда“. Рад, что победили, поскольку соперник очень серьезный», — прокомментировал главный тренер «Авангарда».

Помимо игрового задания, одним из компонентов сегодняшней победы Кравец назвал игру Василия Демченко.

«Сегодня была отличная игра вратаря, такая всегда помогает команде побеждать. Однако и с той стороны вратарь был на высоте, потому и счет 1:0. Вообще игру вратарей не надо выносить за скобки. Без них просто не бывает хоккея. Вратарь — это 70, а то и 80% игры. Вот вам и результат, — сегодня оба вратаря тащили», — высказался Михаил Кравец.

Следующий матч «Авангард» также проведет на выезде и встретится с казанским «Ак Барсом».

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