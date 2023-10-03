Омский «Авангард» в сухую одолел нижегородское «Торпедо»

Второй отрезок игры вновь начался с активного давления «Торпедо», но и омичи не забывали весьма дерзко и опасно огрызаться. Ближе к экватору встречи нижегородцы получают второе удаление за удар локтем. Реальные шансы увеличить счет в большинстве имели Райан Спунер, Владимир Ткачев и Иван Николишин, но не в этот раз. Следом омичи продолжили наводить шороха у ворот Кульбакова и в таком темпоритме давили вплоть до удаления Спунера за 5 минут до перерыва. В неравных составах судьи усмотрели обоюдное нарушение и команды продолжили играть в формате 4 на 4, но до гола дело так и не дошло. Чуть погодя «ястребов» спасла штанга, — шайба отскочила за спину Василия Демченко, который «деликатно» на нее присел. В концовке этой двадцатиминутки «Авангард» получил еще один шанс в большинстве и на том ушел на перерыв.