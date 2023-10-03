Омский «Авангард» в сухую одолел нижегородское «Торпедо»

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Сегодня в Нижнем Новгороде в рамках Фонбет Регулярного Чемпионата КХЛ омский «Авангард» встречался с местным «Торпедо». Встреча закончилась минимальной победой омичей со счетом 1:0
Первый период начался с откровенного давления хозяев льда. Однако уже на 4-й минуте «Торпедо» заработало удаление за задержку игры на точке вбрасывания, и ход встречи изменился. Омичи активно провели большинство, а после включили прессинг с частыми набегами в чужую зону. На 8-й минуте Денис Венгрыжановский воспользовался ошибкой нижегородцев, перехватил шайбу у своей синей линии, обошел защитника, дождался падения второго и пробил в ворота Ивана Кульбакова. Далее игра пошла на высоких скоростях, что привело к удалению у омичей, — за игру высоко поднятой клюшкой «присел» Михаил Беляев. «Авангард» отбился и не без труда доиграл до перерыва.
Второй отрезок игры вновь начался с активного давления «Торпедо», но и омичи не забывали весьма дерзко и опасно огрызаться. Ближе к экватору встречи нижегородцы получают второе удаление за удар локтем. Реальные шансы увеличить счет в большинстве имели Райан Спунер, Владимир Ткачев и Иван Николишин, но не в этот раз. Следом омичи продолжили наводить шороха у ворот Кульбакова и в таком темпоритме давили вплоть до удаления Спунера за 5 минут до перерыва. В неравных составах судьи усмотрели обоюдное нарушение и команды продолжили играть в формате 4 на 4, но до гола дело так и не дошло. Чуть погодя «ястребов» спасла штанга, — шайба отскочила за спину Василия Демченко, который «деликатно» на нее присел. В концовке этой двадцатиминутки «Авангард» получил еще один шанс в большинстве и на том ушел на перерыв.
С начала третьего периода «ястребы» доигрывали большинство, но довели его лишь до одного броска. После омичи «подзасели» в зоне «Торпедо», и Венгрыжановский чуть было не сотворил дубль при выходе практически 1 в 0. Следом включилось «Торпедо» и нагрузило Демченко работой. Все это привело к удалению у «ястребов», — сфолил Семён Чистяков. Омичи вполне уверенно отбились, а в равных составах шайба вновь попала в штангу, вылетела перед Демченко, который ее накрыл. Чуть погодя Зият Пайгин отправился на скамейку штрафников за задержку, но и в этот раз «ястребы» выстояли. В концовке нижегородцы пошли на штурм, сняли вратаря, взяли тайм-аут, но тщетно, — «Авангард» одержал сухую победу.