Боевая игра. Главный тренер омского «Авангарда» высказался о проигрыше «Ак Барсу»

Posted Сегодня, 20:27
Published Сегодня, 20:27
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Главный тренер омского «авангарда» Михаил Кравец прокомментировал проигрыш «Ак Барсу» в овертайме со счетом 4:5.
«Хорошая, боевая игра. Сначала мы вели, а „Ак Барс“ догонял, потом наоборот, как в плей-офф, — кость в кость. Хорошо, что сравняли, и мы довольны, что забираем очко у очень хорошей команды», — высказался Михаил Кравец.
Вообще, по мнению наставника «ястребов», вторая часть этой выездной серии была вполне удачной.
«Команда вторую часть поездки вполне удачно провела, — чуть-чуть из 7 игр мы не дотянули до 50 процентов. Однако по качеству за последние три игры ребята во многом добавили. Начинают понимать, выполнять, а главное играть дисциплинировано», — считает Кравец.
Напомним, первую выездную серию «Авангард» начал с четырех подряд проигрышей, — в сибирском дерби со счетом 3:4, уступил «Нефтехимику» в овертайме 1:2, влетел «Автомобилисту» — 1:5, и потерпел разгромное поражение от московского «Динамо» — 0:6.
Далее была победа над «КуньЛунь Ред Стар» в овертайме, — 4:3, сухой выигрыш у «Торпедо» — 1:0, и овертайм с «Ак Барсом», который закончился в пользу казанцев. Таким образом домой из этой поездки «ястребы» привозят 6 очков.