Боевая игра. Главный тренер омского «Авангарда» высказался о проигрыше «Ак Барсу»

Далее была победа над «КуньЛунь Ред Стар» в овертайме, — 4:3, сухой выигрыш у «Торпедо» — 1:0, и овертайм с «Ак Барсом», который закончился в пользу казанцев. Таким образом домой из этой поездки «ястребы» привозят 6 очков.