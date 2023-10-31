Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Торпедо»: «Не дали к нам приезжать»

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе над нижегородским «Торпедо» в матче Фонбен Чемпионата КХЛ.
«Играли против очень хорошей команды, которая играет в быстрый и активный хоккей. У них короткие передачи, они ничего не боятся и стараются большую часть времени проводить в зоне атаки. Однако нам удалось не дать им к нам спокойно приезжать, — встречали в средней зоне, хорошо выходили на первого игрока и сохраняли свое движение», — уверен Кравец.
Свой вклад в эту победу, по мнению наставника «ястребов» внесли все полевые игроки и вратарь.
«Рад, что Андрей Мишуров хорошо проявил себя в трудную минуту, да и вообще все четыре звена сегодня достойно играли», — считает Михаил Кравец.
Далее «Авангард» ждет довольно-таки непростой выезд и уже 2 ноября в Санкт-Петербурге «ястребы» встретятся со СКА.