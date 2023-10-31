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Published Сегодня, 17:58

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Михаил Кравец считает, что победе посодействовала хорошая игра в средней зоне

Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Торпедо»: «Не дали к нам приезжать»

31 октября 2023, 17:58
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец считает, что победе посодействовала хорошая игра в средней зоне

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец назвал слагаемые победы над «Торпедо»

Михаил Кравец считает, что для этой победы достойно поработали все четыре звена и вратарь.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе над нижегородским «Торпедо» в матче Фонбен Чемпионата КХЛ.

Омский «Авангард» напряженно победил нижегородский «Торпедо»
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«Играли против очень хорошей команды, которая играет в быстрый и активный хоккей. У них короткие передачи, они ничего не боятся и стараются большую часть времени проводить в зоне атаки. Однако нам удалось не дать им к нам спокойно приезжать, — встречали в средней зоне, хорошо выходили на первого игрока и сохраняли свое движение», — уверен Кравец.

Свой вклад в эту победу, по мнению наставника «ястребов» внесли все полевые игроки и вратарь.

«Рад, что Андрей Мишуров хорошо проявил себя в трудную минуту, да и вообще все четыре звена сегодня достойно играли», — считает Михаил Кравец.

Далее «Авангард» ждет довольно-таки непростой выезд и уже 2 ноября в Санкт-Петербурге «ястребы» встретятся со СКА.

#Общество#Спорт#Город#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Новости#Василий Попов#Михаил Кравец#Андрей Мишуров#Торпедо
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