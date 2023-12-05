Отдали на воспитание. «Торпедо» арендовал у омского «Авангарда» нападающего Малова

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Омский ХК «Авангард» отдал в аренду в «Торпедо» 19-летнего нападающего Вячеслава Малова. В Нижнем Новгороде игрок пробудет до конца сезона. Генменеджер клуба Антон Курьянов рассказал, что молодому нападающему необходимо набраться опыта.
«Вячеслав Малов перерос уровень МХЛ и способен сделать шаг дальше, чем ВХЛ, однако выиграть конкуренцию у хоккеистов основы „Авангарда“ ему пока трудно. В этой ситуации мы ищем варианты для того, чтобы наши воспитанники могли по максимуму реализовать свой потенциал. В „Торпедо“ у Славы появится шанс проявить себя на уровне КХЛ, мы знаем, как успешно нижегородский клуб работает с молодежью», — сообщил Курьянов.
В мае хоккеист вернется обратно в Омск. В нынешнем сезоне Малов выступал за фарм-клуб «Авангарда» — «Омские крылья». Игрок провел на площадке 11 матчей, в которых забил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
Ранее Город55 рассказывал, что омский «Авангард» одержал 13 победу в 14 матчах, одолев дома хабаровский «Амур».