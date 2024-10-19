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Теплая остановка

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2024
Вышел сквозь стекло. В Омске у Первомайского рынка снова разгромили теплую остановку
19 октября, 07:22
«Пожалейте людей»: в разгар холодов в Омске исчезла теплая остановка
15 октября, 07:06
Попал на камеры. Сотрудники МВД начали поиск омича, расстрелявшего теплую остановку
По информации ведомства, урон городской собственности нанесли в минувшую пятницу.
26 мая, 11:55
Разбил и скрылся. Полиция ищет омича, который выстрелил в стекло теплой остановки
Омича разыскивают сотрудники отдела полиции №8, он разбил стекло теплой остановки на улице Малунцева выстрелом из пневматического пистолета.
24 мая, 11:39
Идет проверка. Омич ночью разбил стекла двух теплых остановок ногой
3 апреля, 10:33
Теплая остановка вместо дома, история выжившего и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
18 марта, 14:29
Омич в компании друзей решил разбить ногой стекло теплой остановки
30 января, 10:41
2023
«Лишь бы было». Омичи пожаловались на автобусные остановки, неподготовленные к зиме
27 ноября 2023, 11:56
Сломал ногами дверь. В Омске из-за вандала закрыли теплую остановку на «Доме Туриста»
27 ноября 2023, 08:18
Омские нарушители разбили стекло на остановке у ЖД Вокзала и там же легли спать
Сообщения о ночном разбое появились сегодня в социальных сетях, остановка уже приведена в порядок.
21 сентября 2023, 12:41
Полицейские ищут двух омичей, укравших обогреватель из теплой остановки
Злоумышленники попали на запись камеры видеонаблюдения.
10 июня 2023, 13:02
«Лишился человеческого облика». В Омске поймали парня, разгромившего теплые остановки
В пресс-службе омской полиции поделились видео допроса омича.
11 января 2023, 09:04

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