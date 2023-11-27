«Лишь бы было». Омичи пожаловались на автобусные остановки, неподготовленные к зиме

Напомним, что недавно жители города рассказали о ситуации с частными перевозчиками, которые не хотят возить людей до конечных остановок. Так, например, жительница частного сектора, расположенного на конечной остановке «Сады Заря-2» сообщила, что водители завершают маршрут на остановке «7-я Электровозная улица», от которой до садов нужно идти пешком несколько километров.