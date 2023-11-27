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Омичи пожаловались на автобусные остановки без боковых стен

«Лишь бы было». Омичи пожаловались на автобусные остановки, неподготовленные к зиме

27 ноября 2023, 11:56
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на автобусные остановки без боковых стен

С наступлением холодов, по словам горожан, на некоторых остановках невыносимо ожидать транспорт.

Жалоба на ситуацию появилась в городском сообществе «ЧП Омск» в соцсети. Автор рассказал об автобусной остановке напротив СибАДИ, которая не имеет боковых стен и продувается ветром. Особенно сильно это стало ощущаться с наступлением холодов.

«Просьба к администрации решить этот вопрос по неоднократным просьбам жителей и закрыть боковые стенки остановочного комплекса. В непогоду этот навес не спасает, родители с детьми мерзнут. Поставили, лишь бы было», — написал омич.
Фото: Скриншот паблика "ЧП Омск"

В администрации обращение еще не прокомментировали, однако, стоит отметить, что похожие ситуации наблюдаются в разных районах города на многих остановочных пунктах.

Напомним, что недавно жители города рассказали о ситуации с частными перевозчиками, которые не хотят возить людей до конечных остановок. Так, например, жительница частного сектора, расположенного на конечной остановке «Сады Заря-2» сообщила, что водители завершают маршрут на остановке «7-я Электровозная улица», от которой до садов нужно идти пешком несколько километров.

«До конечной не поедет». Омичи снова пожаловались на работу частных перевозчиков
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#Омск#Автобусные остановки#Жалобы#Новости#Теплые остановки#Жалоба#Остановка#Теплая остановка#Анастасия Баянова#Остановка общественного транспорта
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