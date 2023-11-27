«Лишь бы было». Омичи пожаловались на автобусные остановки, неподготовленные к зиме

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Жалоба на ситуацию появилась в городском сообществе «ЧП Омск» в соцсети. Автор рассказал об автобусной остановке напротив СибАДИ, которая не имеет боковых стен и продувается ветром. Особенно сильно это стало ощущаться с наступлением холодов.
«Просьба к администрации решить этот вопрос по неоднократным просьбам жителей и закрыть боковые стенки остановочного комплекса. В непогоду этот навес не спасает, родители с детьми мерзнут. Поставили, лишь бы было», — написал омич.
В администрации обращение еще не прокомментировали, однако, стоит отметить, что похожие ситуации наблюдаются в разных районах города на многих остановочных пунктах.
Напомним, что недавно жители города рассказали о ситуации с частными перевозчиками, которые не хотят возить людей до конечных остановок. Так, например, жительница частного сектора, расположенного на конечной остановке «Сады Заря-2» сообщила, что водители завершают маршрут на остановке «7-я Электровозная улица», от которой до садов нужно идти пешком несколько километров.